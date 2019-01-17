ФСО засекретит госзакупки со своим участием

Федеральная служба охраны подготовила поправки в законодательство, предусматривающие проведение закрытых торгов при закупках в области госохраны. Проект документа размещён на портале публикации нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что засекретить закупки нужно из-за увеличивающегося числа угроз в отношении объектов государственной охраны. Одной из таких угроз назван терроризм.

В конце 2017 года закрыть информацию о госзакупках в области обороны, государственного управления и обеспечения безопасности в качестве меры противодействия западным санкциям предложило правительство. В январе на закрытые торговые площадки были перенесены закупки ФСБ, Минобороны и Службы внешней разведки. Ведомствам запретили размещать информацию о закупках в Единой информационной системе, открытой для мониторинга со стороны.

Осенью стало известно об уголовном деле в отношении подрядчиков Федеральной службы охраны, напоминает РБК. Речь шла о руководстве компаний "БалтСтрой" и "КлиматПрофи", которые вели работы на режимных объектах, в том числе в Кремле, резиденциях Владимира Путина. Среди фигурантов дела оказались бывший руководитель службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор в отставке Игорь Васильев и начальник отдела инженерно-технического обеспечения полковник Дмитрий Улитин.