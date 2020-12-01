Роспотребнадзор хочет закрыть Ледовый дворец после концерта Басты

После концерта рэпера Басты, на который собрались тысячи людей, Роспотребнадзор составил протокол о приостановке работы Ледового дворца в Петербурге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.​

Ситуацию вокруг концерта она упомянула на заседании правительства России, посвящённом борьбе с коронавирусом. По словам Поповой, массовые мероприятия в "нынешней эпидемической ситуации недопустимы" - сообщает Север.Реалии.

"На концерт собралось недопустимо большое количество людей. Вынесен протокол о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы переданы в суд", — сказала она.



Её поддержал глава правительства России Михаил Мишустин.

В самом Ледовом дворце заявили "Открытым медиа", что Дворец пока не приостанавливал свою работу, поскольку решение по предписанию Роскомнадзора должен вынести суд.

Концерты Басты состоялись 27 и 28 ноября в Санкт-Петербурге. На несоблюдение ограничительных мер начали жаловаться пользователи соцсетей - на видео с концерта видно, что многие зрители были без масок и не соблюдали дистанцию. Ситуация вызвала живую дискуссию в соцсетях.

Сам музыкант и организаторы утверждают, что на концерте были соблюдены все правила, предписанные городскими властями. Замдиректора Ледового дворца по правовым вопросам Георгий Николов сказал, что концерты рэпера прошли 27 и 28 ноября, когда наполняемость площадки не должна была превышать половину от максимума, а норма о 25-процентном лимите, на которую ссылается Роспотребнадзор, вступила в силу только с 1 декабря.

Тем не менее, сообщается, что Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.