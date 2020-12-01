Смерть пациентов ростовской больницы в день перебоев с кислородом объяснили их возрастом

Администрация Ростова-на-Дону сообщила по итогам проверки, что 13 пациентов с коронавирусом, которые умерли в течение нескольких часов 11 октября в городской больнице №20, скончались не из-за перебоев в подаче кислорода, о которых рассказывали врачи, а в связи с возрастом и тяжестью болезни.

Такой ответ дал глава администрации Алексей Логвиненко на запрос журналистки Екатерины Гордон. По его словам, "медицинская помощь умершим 11 октября", включая "кислородную поддержку", была оказана "в необходимом объёме".

В октябре СМИ сообщили о том, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких в один день умерли 18 больных коронавирусом. Власти города опровергли эти сообщения, но врач госпиталя Артур Топоров, который был в тот день на дежурстве, подтвердил журналистам, что подача кислорода для тяжелобольных прерывалась на 40 минут.

Официальная проверка установила, что 11 октября примерно в одно время в больнице умерли пять пациентов, ещё тринадцать – в течение всего дня, но не подтвердила факта отсутствия кислорода в аппаратах ИВЛ. Тем не менее, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", а министр здравоохранения области Татьяна Быковская была освобождена от должности, официально – "по собственному желанию в связи с выходом на пенсию".

В ноябре врач ростовской больницы Артур Топоров уволился из медучреждения. Официально он также ушёл с работы по собственному желанию, однако, комментируя увольнение для агентства "Интерфакс", сказал: "Я думаю, что так или иначе, все всё понимают". Вслед за Топоровым из больницы №20 ушли ещё пятеро врачей.