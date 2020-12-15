Лицом к событию. Путинский цугцванг: Кремль в нокауте?

После публикации о покушении ФСБ на Навального власть буквально потеряла дар речи. Кремль в нокауте? А как реагирует мир? Обсуждают политик Дмитрий Гудков,политолог Андрей Пионтковский. Ведет передачу Михаил Соколов Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31003680.html
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