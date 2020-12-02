В Хабаровске продолжаются аресты жителей за участие в протестах

В Хабаровске суд назначил местным жителям, задержанным за участие в несанкционированных акциях протеста, два ареста и два штрафа. Об этом сообщило издание "ОВД-Инфо".

Суд арестовал на 15 суток Евгения Козлова. Ему вменили повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий в связи с публикацией об акции протеста 14 ноября. На семь суток был арестован Антон Рыбин по статье об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи в движении транспорта и пешеходов. По той же статье суд на 10 тысяч рублей оштрафовал Оксану Чупрову и 15 тысяч рублей Александру Науменко.

В среду были задержаны местные жители Андрей Дуденок и пенсионер Владимир Ковальчук, а также журналистка Татьяна Хлестунова. Сотрудницу "Просто Газеты" полицейские задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала четверо суток ареста. Ей вменяют нарушение правил проведения публичных мероприятий за акцию 28 ноября.



К Ковальчуку полицейские пришли домой и отвезли его в отдел полиции. Какую статью ему вменяют, пока неизвестно. Позже его отвезли в суд. Дуденку вменяют статью о нарушении порядка проведения митинга. Ранее его неоднократно задерживали, в том числе повторно – в зале суда. В начале ноября его арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил проведения публичных акций.