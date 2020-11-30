Суд в Хабаровске арестовал журналистку, освещавшую акции протеста

Суд в Хабаровске в понедельник арестовал на четверо суток журналистку Татьяну Хлестунову, которая освещала акции протеста в минувшую в субботу, 28 ноября. Задержанную вместе с ней местную жительницу Елену Слободчикову арестовали на семь суток. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Виталия Тыхту.



Суд также оштрафовал на 10 тысяч рублей участников акций Ярослава Смолева и Евгения Лапшина. Рассмотрение дела еще одного жителя Хабаровска, задержанного после субботнего митинга, перенесено на 1 декабря. Его, как и Лапшина, Смолева, Слободчикову и Хлестунову обвинили в участии в мероприятии, создавшем помехи движению транспорта.

Жителей Хабаровского края регулярно задерживают за участие в акциях протеста против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. В последние несколько недель штрафовать и арестовывать стали не только участников, но и журналистов, которые ведут трансляции с митингов.