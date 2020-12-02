Путин призвал лидеров ОДКБ поддержать армянского премьера

Российский президент Владимир Путин призвал лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Путин заявил об этом 2 декабря в ходе саммита ОДКБ, прошедшего в онлайн-режиме. Комментируя подписанное им, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, Владимир Путин подчеркнул, что армянский премьер быв вынужден решиться на эти болезненные, но необходимые меры.

Оппозиция в Армении расценила действия Пашиняна как предательство интересов страны и сдачу земель в Карабахе. После подписания трёхстороннего соглашения в первой половине ноября в Армении начались массовые протесты с требованием немедленной отставки Пашиняна.

Путин на саммите ОДКБ сказал в защиту Пашиняна: "Каждый из присутствующих на совещании принимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он (Пашинян) эту ответственность на себя взял, и наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации".

Никол Пашинян, в свою очередь, назвал размещенных в Нагорном Карабахе – по условиям трёхстороннего заявления – российских миротворцев "гарантом безопасности в регионе". Он также заявил об "исключительной роли" Путина в процессе прекращения кровопролития.

Днём ранее стало известно, что Азербайджан завершил процесс передачи ему по трёхстороннему соглашению трёх районов в карабахском регионе, которые несколько десятилетий находились под контролем сил этнических армян. Договор, подписанный Пашиняном, Алиевым и Путиным, также сохранил за Баку территории, занятые азербайджанскими военными в ходе боевых действий с конца сентября нынешнего года.

Помимо России и Армении в ОДКБ входят Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Согласно целям организации, её члены обязуются защищать территориальную целостность и суверенитет государств – участников договора.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 80-х годов. Тогда власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада Советского Союза в регионе начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики не признана ни одной страной мира.