Возглавить "Роснано" предложено зампреду ВПК Сергею Куликову

Государственную корпорацию "Роснано" президент России Владимир Путин предложил возглавить зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

В ходе встречи с Куликовым в режиме видеоконференции в среду Путин заметил собеседнику, что ему предлагается возглавить "без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики".

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство проведёт оптимизацию институтов развития. В частности, власти собираются сформировать крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа и передать под его управление "Корпорацию МСП", "Российский экспортный центр", ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда, отмечает РИА Новости.

РБК тогда писало, что основным кандидатом на пост главы "Роснано" является Сергей Куликов. Источники агентства говорили, что занимающему должность председателя правления корпорации Анатолию Чубайсу будет предложена новая работа в рамках реформы институтов развития. Но куда перейдет Чубайс, пока точно не известно.