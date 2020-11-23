Правительство утвердило реформу институтов развития

Правительство утвердило схему реформы системы институтов развития. Восемь институтов развития ликвидируют, а "Роснано" и "Сколково" передадут под управление ВЭБ.РФ. Главе "Роснано" Анатолию Чубайсу будет предложена новая должность.

"По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента. Мы проанализировали деятельность основных действующих институтов развития, на сегодняшний день их 40. Все они создавались для решения конкретных задач. От них требовались определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты, – заявил премьер-министр Михаил Мишустин. – Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов".

Правительство запланировало четыре направления реформы.

Формирование крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и четырех фондов: "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

Восемь институтов развития будут ликвидированы, часть их функций будет перераспределена между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Некоторые институты будут укрупнены: ГТЛК и "ВЭБ-лизинг" будут преобразованы в Единую лизинговую компанию, на основе МСП Банка и банка "ДОМ.РФ" создадут Универсальный банк, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. К Российскому научному фонду присоединят Российский фонд фундаментальных исследований, а Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.

В новой структуре будут сохранены стратегически важные организации: "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор, "Росагролизинг", Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор", "ДОМ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" станет Корпорацией по туризму, пишет РБК.

Анатолий Чубайс покинет пост президента "Роснано", ему будет предложена новая работа, какая – финального решения пока нет, утверждают два источника РБК. В середине октября источники издания говорили, что Чубайсу могут предложить "заняться Арктикой". Сам он писал, что "в роли полярника себя вряд ли видит".

В 2017 году глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила, что за пять-шесть предшествующих лет на институты развития было направлено около 5 трлн руб, однако аудиторы заметили парадокс: "Как только туда замешиваются бюджетные средства, почему-то эффективность их начинает снижаться".

Как пишет "Коммерсантъ", реформу долго не могли провести, поскольку она затрагивает "много лет оформлявшиеся интересы десятков и сотен тысяч игроков – руководителей, команд специалистов, связанных компаний, сложившихся институциональных связей".