В Москве открывается фестиваль независимого кино "Артдокфест"

В Москве в кинотеатре КАРО Октябрь в четверг 3 декабря открывается ежегодный международный фестиваль независимого документального кино “Артдокфест”.

Из-за карантинных мер по COVID-19 показы будут проходить в самом большом зале киноцентра с рассадкой 25 процентов зрителей. Из 13-ти конкурсных фильмов организаторы представляют к показу только 9, специальные программы перенесены на апрель 2021, как и рижская часть фестиваля.

Фестиваль организован в 2007 году дирекцией Национальной премии в области неигрового кино “Лавровая ветвь”. Президент фестиваля – режиссёр документального кино Виталий Манский.

В 2014 году после политических событий в Украине и конфликта с главой минкульта России Владимиром Мединским власти начали оказывать давление на организаторов и партнёров фестиваля. На фестиваль по формальным поводам подавали в суд Министерство культуры, крупные российские чиновники и парламентарии. Проходили агрессивные пикеты, устраивались нападения на фестивальные площадки. В результате основная площадка фестиваля была перенесена в Ригу (как часть международного фестиваля Riga IFF).

В числе главнх партнёров фестиваля - телеканал "Настоящее время". На фестивале демонстрировались документальные фильмы Радио Свобода.

Фестиваль концентрируется на новых языках документального кино, его постоянными авторами и участниками были такие признанные мастера, как Сергей Лозница и Александр Расторгуев (1971-2018). В этом сезоне в конкурсе новые работы Виктора Косаковского, Валерии Гай-Германики, Ежи Сладковского (Польша-Швеция) и неожиданные дебюты молодых авторов.

Фильм открытия – лента Виталия Манского “Горбачёв. Рай”, которая 26 ноября получила приз за лучшую режиссуру на фестивале IDFA в Амстердаме (главный форум европейского документального кино).

Фестиваль продлится до 10 декабря. 8 декабря состоятся два ограниченных показа в Санкт-Петербурге.