В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" вечером в четверг открываются показы XIII фестиваля независимого документального кино "Артдокфест". Главным событием церемонии открытия станет демонстрация картины Алины Рудницкой "Школа соблазнения".

В программах фестиваля представлены фильмы проекта документального кино Радио Свобода "Признаки жизни". 6 декабря в 16:00 в зале номер 7 кинотеатра "КАРО 11 Октябрь" состоится премьера ленты "Тася из Томсино" (программа "Среда"), снятой Еленой Хоревой, Марией Павловой, Андреем Киселёвым и Максимом Пахомовым.

7 декабря в 18:00 и 9 декабря в 12:40 в зале №8 пройдут специальные показы фильмов, снятых журналистами "Свободы". Это лента Максима Пахомова и Андрея Киселёва "Сволочь" о Великорецком крестном ходе и фильм о юной гражданской активистке Ольге Мисик "Девушка с Конституцией", снятый Анисьей Борисенко и Александрой Пустынновой.

7 декабря продюсер "Признаков жизни" Мария Гаврилова в рамках "Артдокшколы" подробно расскажет о проекте документального кино Радио Свобода. Тема мастерской - "Как снять малобюджетный фильм и сразу получить аудиторию".

В конкурсной программе фестиваля "Артдокфест" в этом году показан 21 фильм из десяти стран. Впервые в истории фестиваля победитель выбирался и награждался в Риге.

Как заявил президент фестиваля кинорежиссёр Виталий Манский, к этому организаторов кинофорума вынудила политическая ситуация в России: "Переселение самого престижного российского конкурса документального кино за границу было нашим ответом на политику Кремля, направленную на уничтожение основных принципов демократии в стране". Главного приза "Артдокфеста" удостоена картина Ксении Охапкиной "Бессмертный", посвящённая деятельности детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" в городе Апатиты.

Радио Свобода традиционно сотрудничает с фестивалем "Артдокфест" и участвует в его программах. Показы "Артдокфеста" пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 5 до 12 декабря.