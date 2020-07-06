Власти Кипра проверяют "золотые паспорта" братьев Ананьевых

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче "золотых паспортов" - предоставление гражданства в обмен на инвестиции - бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. Об этом РБК сообщил директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.

По его словам, власти Кипра "осведомлены о проблемах", связанных с Ананьевыми. Расследование и судебные процессы в их отношении "находятся под пристальным вниманием". Министерство финансов Кипра заинтересовалось их деятельностью из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков Промсвязьбанка.

Братья Ананьевы заочно арестованы, они обвиняются в хищениях у банка на 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. О санации Промсвязьбанка было объявлено в декабре 2017 года. Тогда же Дмитрий и Алексей Ананьевы уехали из России.

Впервые о том, что власти Кипра решили лишить "золотых паспортов" 26 иностранцев, еще в ноябре 2019 года сообщил занимавший тогда пост главы МВД Кипра Константинос Петридис. По данным местных СМИ, среди них были девять россиян, их имена не назывались. "Открытые медиа" тогда писали, что один из них — Дмитрий Ананьев, но адвокат банкира это опровергал.



О том, что Алексей Ананьев также является гражданином Кипра, ранее не сообщалось.

Имя Дмитрия Ананьева и его брата Алексея упоминается в докладе Минфина США о лицах, приближённых к Владимиру Путину.

На базе Промсвязьбанка, как сообщается, государство намерено создать банк для обеспечения государственного оборонного заказа.