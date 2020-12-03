В Петрозаводске мазки на COVID-19 берут в автобусах у больниц

В Петрозаводске людей с подозрением на коронавирус отправляют сдавать мазки в автобусы, которые припаркованы у больниц. Об этом сообщает "Медиазона".

Издание рассказало историю местной жительницы Валерии Жидких. В ноябре у нее появились симптомы коронавируса, у нее взяли мазок дома, тест оказался положительным. Терапевт вручила ей памятку, где было написано, что "при хорошем самочувствии" она должна прийти на прием в поликлинику спустя 14 дней после первого вызова. 26 ноября ей позвонили из регистратуры и попросили утром следующего дня "найти автобус рядом с поликлиникой" и сдать повторный мазок.



Жидких пришла к поликлинике и обнаружила, что к машинам выстроилась очередь из желающих сдать тест на коронавирус. Информацию о трех автобусах ПАЗ, стоящих у больниц, изданию подтвердили в Минздраве Карелии.

По данным властей, это было сделано для того, чтобы "разделить потоки здоровых и инфицированных пациентов, избежать возникновения скученности граждан и обеспечить своевременность обследования". В Минздраве подчеркнули, что таким образом тесты делают уже выздоравливающим пациентам. При этом другие жители города рассказали "Медиазоне", что ждали в очереди около часа. Они утверждали, что в ней стояли люди с острой формой заболевания.