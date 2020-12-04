Московский муниципальный депутат Илья Азар подал на Россию в Европейский суд по правам человека за административный арест на 15 суток в мае 2020 года. По мнению политика, российские власти нарушили сразу пять статей Конвенции о защите прав человека, в том числе допустив его половую дискриминацию.

Азар был арестован в мае за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий после одиночного пикета у здания МВД в Москве. Основанием для задержания на пикете полиция назвала запрет на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Депутат просит суд признать, что арестом власти России нарушили несколько положений Конвенции о защите прав человека: право на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни и на свободу выражения мнения. Кроме того, он требует признать, что Россия нарушила 14-ю статью Конвенции, которая запрещает любую дискриминацию, сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

В России административный арест не назначается женщинам, имеющим детей до 14 лет, но на мужчин это правило не распространяется, что является дискриминацией по половому признаку, написал депутат в своей жалобе. “Никакого разумного обоснования для такого разделения нет”,— цитирует документ газета “Коммерсантъ”.

Сам Азар в своём телеграм-канале написал, что его больше волнует нарушение других его прав, упомянутых в жалобе. Однако “в любом случае, если норму о запрете на арест матерей дополнят и отцами, то арестов будет меньше, а это хорошо”, — резюмирует он.