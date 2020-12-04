Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

"Медуза" сообщила о ещё одной проблеме с массовой вакцинацией

Препятствием для массовой вакцинации в России может стать недостаток второго компонента вакцины "Спутник V". Об этом в пятницу пишет "Медуза". Ранее сообщалось и о других проблемах, как с производством, так и с законодательством, которые могут стать препятствиями для массовой вакцинации.

О начале вакцинации заявил в начале недели президент России Владимир Путин. В Москве она должна начаться уже в субботу, 5 декабря. По данным "Медузы", в России сейчас выпущено много первого компонента вакцины, однако фармкомпании пока не могут наладить стабильное производство второго. "Без него вакцинацию можно начать, но нельзя – закончить", – отмечает издание.

Источники "Медузы" – федеральный чиновник и представитель фармацевтической отрасли – утверждают, что сейчас на складах в России есть лишь около 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Вакцину необходимо вводить в два приёма – с интервалом в несколько недель. Если с производством первого компонента проблем нет, то производство второго компонента в промышленных масштабах пока не налажено. Источники говорят, что эта проблема может быть решена в течение полутора месяцев. Вакцину, однако, нужно не только произвести, но и проверить на качество.

Ранее The Bell также писал, что массовое производство вакцины наладить так до сих пор и не удалось. Собеседники издания говорят, что больше 500 тысяч доз вакцины до конца года произвести не удастся. Источник в одной из компаний, работающих над производством вакцины, сказал, что ему "очевидно, что количество вакцин, которые будут доступны зимой, слишком маленькое, чтобы провакцинировать необходимое количество населения".

В начале ноября сообщалось, что Владимир Путин попросил у президента Франции Эммануэля Макрона помощи в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Макрон, как утверждалось, попросил российского президента дать ему время для ответа, чтобы обсудить этот вопрос с учёными. Официально это не подтверждено.

  • Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став, тем самым, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу 3-й фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов испытаний пока нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG