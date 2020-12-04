"Медуза" сообщила о ещё одной проблеме с массовой вакцинацией

Препятствием для массовой вакцинации в России может стать недостаток второго компонента вакцины "Спутник V". Об этом в пятницу пишет "Медуза". Ранее сообщалось и о других проблемах, как с производством, так и с законодательством, которые могут стать препятствиями для массовой вакцинации.

О начале вакцинации заявил в начале недели президент России Владимир Путин. В Москве она должна начаться уже в субботу, 5 декабря. По данным "Медузы", в России сейчас выпущено много первого компонента вакцины, однако фармкомпании пока не могут наладить стабильное производство второго. "Без него вакцинацию можно начать, но нельзя – закончить", – отмечает издание.

Источники "Медузы" – федеральный чиновник и представитель фармацевтической отрасли – утверждают, что сейчас на складах в России есть лишь около 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Вакцину необходимо вводить в два приёма – с интервалом в несколько недель. Если с производством первого компонента проблем нет, то производство второго компонента в промышленных масштабах пока не налажено. Источники говорят, что эта проблема может быть решена в течение полутора месяцев. Вакцину, однако, нужно не только произвести, но и проверить на качество.

Ранее The Bell также писал, что массовое производство вакцины наладить так до сих пор и не удалось. Собеседники издания говорят, что больше 500 тысяч доз вакцины до конца года произвести не удастся. Источник в одной из компаний, работающих над производством вакцины, сказал, что ему "очевидно, что количество вакцин, которые будут доступны зимой, слишком маленькое, чтобы провакцинировать необходимое количество населения".

В начале ноября сообщалось, что Владимир Путин попросил у президента Франции Эммануэля Макрона помощи в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Макрон, как утверждалось, попросил российского президента дать ему время для ответа, чтобы обсудить этот вопрос с учёными. Официально это не подтверждено.