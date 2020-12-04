Осуждённого по делу "Артподготовки" поместили в штрафной изолятор

Осуждённого по делу "Артподготовки" Олега Дмитриева отправили в штрафной изолятор свердловской исправительной колонии №5 за отказ идти в столовую. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Представители ведомства заявляют, что у Дмитриева ранее уже были нарушения, поэтому в четверг его поместили в штрафной изолятор на пять суток. ФСИН считает, что наказание обоснованно. Ведомство заявляет, что заключённый согласен с наказанием.

Адвокат Дмитриева Федор Акчермышев сообщил, что его подзащитный имеет травму ноги. Заключённому тяжело подниматься в столовую, которая располагается на втором этаже. "Врачи рекомендовали ему не выполнять зарядку, не давать нагрузку на колено, ходить с костылями." - заявил Акчермышев. Сотрудники ОНК сообщили, что Дмитриев уже год не может подняться в столовую, а еду ему приносят другие заключённые.

22 января 2019 года Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева и Сергея Озерова к восьми годам колонии строгого режима, а Олега Иванова – к семи годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в центре Москвы в ноябре 2017 года. По версии следствия подсудимые собирались поджигать при помощи зажигательной смеси административные здания и нападать на полицейских, провоцируя массовые беспорядки.​

Осужденные уверены, что стали жертвой провокации спецслужб. Они утверждали, что провокатору, который принёс компоненты для изготовления "коктейлей Молотова" в квартиру, где они остановились, после задержания позволили сбежать.

В 2017 году лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев через свой видеоблог призывал людей выйти на улицы 5 ноября и стоять там до тех пор, пока Владимир Путин не подаст в отставку. 26 октября 2017 года движение Мальцева было признано экстремистским. По делу "Артподготовки" было задержано больше 500 человек в нескольких городах России. Сам Мальцев, опасаясь ареста, покинул Россию.