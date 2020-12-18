live Лицом к событию. Путин останется? Навальный вернется? Вирус уйдет? Предсказания на 2021 год
Кто хочет поскорее распрощаться с 2020-м и досрочно перескочить в 2021, смотрите передачу с участием писателя, автора романов "Метро", "Будущее" и других Дмитрия Глуховского и политика Леонида Гозмана. Ответят, что нас ждет в Новом году с большой писательской и политической вероятностью.
Другие материалы
-
18 декабря 2020
Лицом к событию. С кремлевского стола… Подачки и репрессии?
-
17 декабря 2020
Лицом к событию. "Белый и пушистый" пьёт "за Россию"
-
16 декабря 2020
Лицом к событию. Путинский цугцванг: Кремль в нокауте?
-
15 декабря 2020
Лицом к событию. Сахарные уста Владимира Путина
-
14 декабря 2020
Лицом к событию. Обнулен и властвует
-
11 декабря 2020
Лицом к событию. Путин в обороне от своих