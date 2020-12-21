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Лицом к событию

Путин останется? Навальный вернется? Вирус уйдет? Предсказания на 2021 год

Кто хочет поскорее распрощаться с 2020-м и досрочно перескочить в 2021, смотрите передачу с участием писателя, автора романов "Метро", "Будущее" и других Дмитрия Глуховского и политика Леонида Гозмана. Ответят, что нас ждет в Новом году с большой писательской и политической вероятностью в программе "Лицом к событию". Ведущая Елена Рыковцева. Начало в 19.05

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