Кто хочет поскорее распрощаться с 2020-м и досрочно перескочить в 2021, смотрите передачу с участием писателя, автора романов "Метро", "Будущее" и других Дмитрия Глуховского и политика Леонида Гозмана. Ответят, что нас ждет в Новом году с большой писательской и политической вероятностью в программе "Лицом к событию". Ведущая Елена Рыковцева. Начало в 19.05
Путин останется? Навальный вернется? Вирус уйдет? Предсказания на 2021 год
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