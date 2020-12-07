Минздрав РФ не исключил ограничения на передвижения россиян

Из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией нового типа в России министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами страны и внутри них.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко на конференции "Медицина и качество - 2020" в понедельник. Слова министра цитирует "Интерфакс".

Позже в Минздраве заявили, что ведомство не предлагало вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан по территории России. Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами была вырвана из контекста, сказал РБК помощник министра.

Мурашко также заявил, что возможен запрет на определенные виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей в закрытых помещениях - концерты, спортивные мероприятия. "Все это определенные механизмы передачи, которые необходимо блокировать", - сказал Мурашко.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что не намерены вводить полный локдаун в стране, как это было в первую волну заболевания COVID-19 весной.

На утро 7 декабря в России (включая аннексированный Крым) зарегистрированы 28 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный федеральный штаб по борьбе с распространением вируса.

Общее число инфицированных за все время эпидемии в стране приближается к двум с половиной миллионам.

За сутки от инфекции, по официальным данным, умерли ещё 456 пациентов, а всего с начала эпидемии — 43 597 человек. Из больниц за последние сутки выписались 18 тысяч 850 пациентов.

Вчера число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки впервые с начала пандемии превысило 29 тысяч.

Согласно подсчетам исследователей из Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), создавших новую математическую модель для прогнозирования распространения COVID-19, в целом по России наибольшее число одновременно болеющих коронавирусом прогнозируется на 21–22 декабря - до 517 тысяч активных случаев COVID-19, пишут "Известия".