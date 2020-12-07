Сторонники Мадуро вернули под свой контроль парламент Венесуэлы

В Венесуэле на выборах в Национальную ассамблею большинство депутатских мандатов получили кандидаты, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

Об этом в понедельник, на следующий день после голосования, объявила избирательная комиссия. Основные оппозиционные партии выборы бойкотировали, назвав их мошенничеством.

Национальная ассамблея была последним государственным институтом, который оставался вне контроля правящих социалистов. Теперь он вновь переходит в руки союзников Мадуро – несмотря на развал экономики, санкции США, препятствующие экспорту нефти, и выезду из страны порядка пяти миллионов граждан. По оценкам 2018 года, население Венесуэлы составляло более 28 миллионов жителей.

Как заявила глава избирательной комиссии Индира Альфонсо, за кандидатов, поддерживающих президента Мадуро, высказались примерно 68 процентов избирателей – от общего числа в 5 миллионов 200 тысяч граждан, пришедших на участки. Явка составила 31 процент.

Многие венесуэльцы последовали призыву бойкотировать парламентские выборы, с которым к ним обратился председатель нынешней Ассамблеи, оппозиционер Хуан Гуайдо. Он просит сограждан принять участие во всенародном опросе 12 декабря, чтобы высказаться по поводу легитимности воскресного голосования и по возможности назначения нового правительства.

Гуайдо и поддерживающие его зарубежные политики подчеркивают, что кабинет Николаса Мадуро не способен обеспечить проведение в Венесуэле честного избирательного процесса.

Оппозиция одержала победу на выборах в парламент 2015 года. Однако сторонники Мадуро созвали так называемую Национальную конституционную ассамблею, к которой перешла часть полномочий законодательного органа, а сам Мадуро победил на выборах президента, которые оппозиция бойкотировала.

США и еще десятки стран, в том числе многие государства Латинской Америки, не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, заявляя о поддержке Хуана Гуайдо.