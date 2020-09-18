Пытки, казни и "вражеский ковид". Еще один усатый президент сходит с ума

Эксперты ООН заявили, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро совершают многочисленные вопиющие преступления против человечности. Их выводы отражены в обнародованном недавно 141-страничном докладе – содержание которого уже осудили традиционные союзники официального Каракаса, от Кубы до России. Тем временем сам Мадуро, совершенно неспособный справиться с ширящейся в его обнищавшей стране эпидемией COVID-19, начал обвинять всех заболевших, особенно мигрантов, в "биотерроризме по заказу из-за границы" и сажать их в изоляторы под стражу, без врачей, лекарств и даже еды и воды.

Случаи многих тысяч убийств, пыток, похищений несогласных и других подобных преступлений в Венесуэле в течение последнего года расследовались специальной комиссией по установлению фактов Совета ООН по правам человека. Её выводы однозначны – комиссия уверена в прямой виновности во всем происходящем Николаса Мадуро и его высокопоставленного окружения, отдающих преступные приказы. При этом сотрудникам комиссии ООН въезд в Венесуэлу был запрещен – ранее так же поступили правительство Башара Асада в Сирии и власти Мьянмы, обвиняемые в геноциде народа рохинджа.

В частности, в докладе ООН говорится, что службы безопасности Венесуэлы с 2014 года участвовали в систематических актах насилия, направленных на "подавление политической оппозиции и в целом терроризирование населения". Есть масса свидетельств того, что Мадуро и его министры внутренних дел и обороны не только знали об этих преступлениях, но и отдавали приказы их совершать, координировали операции и предоставляли для них ресурсы.

"Комиссия с полной уверенностью полагает, что венесуэльские власти и спецслужбы с 2014 года планировали и совершали тяжелейшие нарушения базовых прав человека, включая бессудные убийства и систематическое применение пыток. Все это равносильно преступлениям против человечности, – заявила председатель комиссии Марта Валиньяс. – Эти преступления не были единичными актами, они были скоординированы и совершены в соответствии с государственной политикой, с ведома или при прямой поддержке армейских и полицейских командиров и высокопоставленных государственных чиновников".

Лично Николас Мадуро, к примеру, на совещаниях называл генерал-аншефу Густаво Гонсалесу Лопесу, главе своей "боливарианской разведки", а по сути тайной полиции SEBIN, имена оппозиционеров, которых следовало арестовать без решения суда. Еще чаще Мадуро приказывал совершать преступления через посредников.

Фото в твиттере – Николас Мадуро присваивает Густаво Гонсалесу звание генерал-аншефа (general-en-jefe), 2017 год:

В документе приводится и другой пример одной из типичных провокаций мадуровских "боливарианских" спецслужб, главной и наиболее зловещей из которых, но не единственной, является SEBIN: в каком-либо районе, жители которого, как считается, поддерживают оппозицию и выступают против Мадуро, заранее закладывается схрон с оружием. Затем службы безопасности, чтобы подавить таким образом любое инакомыслие, входят в этот район, "обнаруживают тайник" и расстреливают людей, случайно в оказавшихся поблизости, или задерживают их, истязают и также потом убивают. В отчёте ООН содержится много примеров самых разных преступлений сторонников Мадуро – в том числе силовые разгоны мирных уличных протестов оппозиции и зверские пытки задержанных.

Пост в фейсбуке одного из оппозиционных венесуэльских движений "Народная воля" – обвинение режима Мадуро в убийстве как минимум 5094 человек в последние годы:

Свои выводы расследователи ООН сделали, рассмотрев 223 конкретных дела. По их словам, еще почти 3 тысячи других свидетелей подтвердили схожие случаи нарушений прав человека и преступлений, совершенных представителями государственной власти и поддерживающими Мадуро полувоенными группировками "колективос" (молодые бандиты, похожие на украинских "титушек"). Полностью доклад комиссии будет представлен государствам – членам Совета ООН по правам человека на следующей неделе – тогда же, когда официальный Каракас получит возможность ответить на предъявленные обвинения.

Одновременно всеми преступлениями, в которых обвиняется правительство Николаса Мадуро, включая жестокое обращение, пытки и избиения участников уличных манифестаций, с 2018 года занимается Международный уголовный суд ООН в Гааге, представители которого говорят, что готовятся вынести свое решение уже к концу 2020 года.

Недавно ученые из католического Университета имени Андреса Бельо в Каракасе опубликовали независимый отчет под названием "Национальное исследование условий жизни 2019–2020 годов" (ENCOVI, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida). В нем говорится, что в 2019 году уровень бедности здесь вырос настолько, что Венесуэла стала, вероятно, самой бедной страной во всей Латинской Америке и Карибском бассейне, обойдя даже Гаити. В прошлом году средний доход в Венесуэле составлял 72 американских цента в день.

"Результаты ENCOVI стали печальным отражением реальности, – заявил объявивший себя временным президентом страны оппозиционер Хуан Гуайдо. Это не абстрактные холодные цифры, а отражение того, что мы, венесуэльцы, переживаем в данный момент".

В исследовании экспертов Университета имени Андреса Бельо присутствуют разные показатели – помимо доходов, принимаются во внимание такие факторы, как доступ к образованию и государственным услугам. Согласно представленным данным, 64,8 процента домохозяйств Венесуэлы живут в крайней нищете. В 2018 году эти показатели были на 13 процентов ниже. "Венесуэла значительно отстала от всех своих соседей, приближаясь к уровню беднейших стран африканского континента", – говорится в этом отчете. Также там отмечено, что лишь 3 процента семей в Венесуэле постоянно обеспечены продуктами питания, по сравнению с 10 аналогичными процентами домохозяйств в 2018 году. Это означает, что 97 процентов венесуэльцев просто каждый день не уверены, смогут ли они сегодня накормить своих детей и близких.

При этом в Венесуэле сейчас всё сильнее набирает обороты эпидемия COVID-19, справиться с которой режим Мадуро, полностью обрушивший национальную экономику и систему здравоохранения, совершенно не в состоянии. Однако кое-какие "новаторские" методы борьбы с новым коронавирусом Каракас все же придумал. В последние пару месяцев власти начали называть всех больных, а также просто контактировавших с ними людей, "биотеррористами" – и призывать их соседей доносить на них. Также военные и спецслужбы арестовывают и запугивают врачей и учёных, ставящих под сомнение политику президента и правительства в отношении эпидемии. По данным одного из местных медицинских профсоюзов, по меньшей мере 12 венесуэльских врачей и медсестер были задержаны полицией лишь в августе-сентябре – за публичные комментарии в соцсетях на тему COVID-19.

Тысячи венесуэльцев, устремившихся сейчас домой после потери, из-за карантинных ограничений, работы за границей, в основном из соседних Колумбии и Бразилии, силой удерживаются во временных центрах содержания из опасения, что они могут быть инфицированы. В "реквизированных" бывших отелях, заброшенных школах и на оцепленных солдатами автовокзалах венесуэльцев, возвращающихся домой из других стран Латинской Америки, заставляют находиться в заполненных до отказа, неприспособленных помещениях, с крайне скудными запасами еды, воды и медицинских масок.

Вернувшиеся содержатся под вооруженной охраной в течение нескольких недель или месяцев, для сдачи тестов на коронавирус или лечения непроверенными лекарствами. Все это известно из многочисленных интервью с такими задержанными, из видео, которые они снимают на свои мобильные телефоны, и даже из правительственных документов. "Они заявили нам, что мы опасны и что мы виновны в заражении всей страны", – рассказал в интервью журналистам The New York Times Хавьер Аристиcабаль, медбрат родом из Каракаса, проведший 70 дней в одном из таких центров после того, как он приехал из Колумбии еще в марте.

Твит властей Венесуэлы, призывающий доносить на "биотеррористов", то есть соседей, вернувшихся из-за границы:

В Сан-Кристобале, одном из приграничных городов, активисты правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) помечают дома людей, "подозреваемых в заражении вирусом", особыми знаками и угрожают им арестом. В другом городе, Маракайбо, полиция специально патрулирует улицы в поисках венесуэльцев, вернувшихся на родину без официального разрешения.

По информации правительства Колумбии, с марта этого года на родину возвратились около 95 тысяч венесуэльцев, и еще 42 тысячи ждут своей очереди на границе. Через главный пограничный переход между двумя странами в соответствии с директивами правительства Венесуэлы могут проходить из Колумбии только 1200 человек в неделю – заставляя других месяцами оставаться во временных импровизированных лагерях возле границы. Те, кто, отчаявшись, использует тайные тропы в горах и джунглях, чтобы попасть домой, публично объявляются "угрозами революции и нации".

Видео, снятые сумевшими пересечь границу венесуэльцами в изоляторах на родине, демонстрируют, в насколько бесчеловечных и антисанитарных условиях они оказались. Речи ни о каком "социальном дистанцировании" в таких местах даже не идет. Несколько человек, к примеру, рассказывают, что им дали одну маску на всех на все время их пребывания. Но хуже всего, по их словам, было то, что они не знали, как долго их будут удерживать. На другом видео, выложенном в сеть оппозиционным депутатом, пятеро пожилых мужчин и женщин, завернутых в грязные одеяла, заперты в маленькой комнате без окон, с обветшалыми стульями и одной двухъярусной кроватью без матрасов. "Пожалуйста, заберите меня отсюда, – кричит один явно обезумевший старик. – Я умираю здесь. Я чувствую себя хуже с каждым днем".

Преследование и унижения, которым подвергают возвращающихся венесуэльских мигрантов, очень контрастируют со свободой, которой пользуется правящая партийная элита, переживающая карантинную изоляцию на недоступных для простого люда маленьких комфортабельных островках-гостиницах в Карибском море, в личных особняках и в роскошных ресторанах, куда пускают только по особым приглашениям. Чиновники правительства Мадуро и видные активисты PSUV, заразившиеся коронавирусом, обращаются за лечением в лучший в стране закрытый военный госпиталь Каракаса, где есть и хорошие врачи, и современное оборудование. За несколько тысяч долларов богатые венесуэльцы, возвращающиеся из-за границы (а к этой категории, опять-таки, сейчас принадлежат лишь люди из окружения Николаса Мадуро), могут пропустить обязательный карантин и отправляться прямо домой – для этого венесуэльский президент подписал особый указ.

Официально Венесуэла может похвастаться одним из самых низких уровней инфицирования вирусом SARS-Cov-2 на всем континенте. Спустя пять месяцев после объявления ВОЗ о начале пандемии количество смертей в стране, по данным правительства Мадуро, никогда не превышало 12 случаев в день, а общее число умерших за все время – по-прежнему лишь 511. Что же происходит в Венесуэле в реальности, особенно в сельских районах и в бескрайних городских трущобах-"барриос", пока точно сказать не может никто.