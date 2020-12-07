В Минске произошли задержания на протестной акции пенсионеров

В Минске перед несанкционированным шествием пенсионеров в понедельник задержали двоих журналистов польского телеканала "Белсат".

"Марш еще не начался, на нас напали шестеро чекистов в черном. Мы пытались спрятаться в магазине, но безуспешно", - рассказала Белорусской службе Радио Свобода сотрудница "Белсата" Любовь Лунёва. Её задержали вместе с коллегой, оператором Иваном Куракевичем.

По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), сотрудников "Белсата" привезли в изолятор на Окрестина. Предварительно сообщается, что на них составлены административные протоколы по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, передаёт "Интерфакс".

По данным Радио Свобода, сотни пенсионеров, а также медработников собрались в понедельник на акцию на площади Якуба Коласа. Усиленные наряды полиции и техника перекрыли тротуары и проезжую часть, не позволяя людям выходить за пределы площади.

Независимое агентство TUT.BY пишет, что участники "Марша мудрости" добрались до заблокированной силовиками площади Коласа, после чего начались их точечные задержания.

В воскресенье в Беларуси на ставших уже традиционными акциях против режима Александра Лукашенко были задержаны свыше 320 человек. Такие данные привёл белорусский правозащитный центр "Весна", по сведениям которого больше всего задержаний было в Минске. Также людей доставляли в отделения в Бресте, Гродно, Витебске, Смолевичах, Логойске.

Среди задержанных были и сотрудники СМИ. В частности, при выполнении редакционного задания была задержана журналист "Интерфакса-Запад". Корреспондентку отпустили из РУВД Заводского района Минска после проверки документов.

По информации БАЖ, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН. Их отпустили спустя три часа без составления протоколов.