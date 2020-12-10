Культ мёртвых героев. Сергей Елединов – о месте для подвига

24 ноября сего года исполнилось 5 лет трагическому инциденту, когда истребитель турецких ВВС сбил российский штурмовик Су-24. Командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб, штурман майор Константин Мурахтин получил тяжелые ранения. 25 ноября 2015 года Указом президента Российской Федерации О. Пешков посмертно был удостоен звания Героя России.

17 марта 2016 года старший лейтенант Александр Прохоренко, передовой авиационный наводчик, находившийся в тылу врага, был окружён противником. Старший лейтенант вступил в бой и, не желая сдаваться в плен, вызвал авиаудар на себя. Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года он был награжден медалью "Золотая Звезда", посмертно.

3 февраля 2018-го с земли был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик, заместитель командира эскадрильи, гвардии майор Роман Филлипов катапультировался и принял на земле неравный бой. Он отстреливался от нападавших из табельного оружия, был тяжело ранен и подорвал себя гранатой. Его последние слова "Это вам за пацанов!" стали крылатой фразой. 6 февраля 2018 года Указом президента страны ему также было присвоено звание "Герой Российской Федерации". Посмертно.

Вечная память защитникам Отечества, ценой собственной жизни доказавшим верность воинскому долгу и присяге!

Но мало кому известно, что во время спасательной операции по поиску подполковника Пешкова погиб морской пехотинец Александр Позынич. А 27 ноября, в День морской пехоты России, я выяснил, что всего за время операции в Сирии погибли ещё трое морских пехотинцев. Список погибших на этом не заканчивается. Это и экипаж сбитого якобы сирийским "дружественным огнем" самолета-разведчика Ил-20, погибший в перестрелке генерал-лейтенант Валерий Асапов, совсем недавно подорвавшиеся на взрывном устройстве генерал-майор Вячеслав Гладких и сопровождающий его сержант-переводчик, и ещё много и много других солдат различных воинских профессий. Нельзя забывать и о тех, "кого там нет": они тоже выполняли свой долг, внесли вклад в победу и погибали.

И это только в Сирии. 9 ноября на Нахичеваньском участке армяно-азербайджанской границы был сбит с земли азербайджанской стороной российский вертолет Ми-24. Погибли два члена экипажа, один был ранен. А сколько ещё русских воинов погибло в самых различных точках планеты? Точно мы об этом, наверное, никогда и не узнаем. Они – неизвестные герои. Мёртвые и неизвестные.

А есть ли живые герои? Вне всякого сомнения. Но они в большинстве своём награждаются специальными секретными указами и широкой публике неизвестны. И это не только "назначенные" герои. Среди них есть и настоящие, но они как бы тоже неизвестные герои. Живые и неизвестные. Они носят свои награды, встречаются с президентом, даже с ним фотографируются. Но их как бы и нет. Они живут в каком-то параллельном пространстве. Они не дают интервью журналистам, не ходят в школы на "уроки мужества". То есть, как и мертвых, их тоже в реальной жизни нет. Обычный человек не может пожать такому герою руку и спросить, было ли ему страшно, что им двигало в момент совершения подвига, стоило ли оно того и что мы вообще там делаем? И эти вопросы, оставшиеся без ответа вместе с пеленой секретности, – как у героев невидимого фронта "без права на славу" – невольно наталкивают на мысль, что нам что-то недоговаривают, от нас что-то скрывают или нас просто обманывают. В чём же проблема?

С мёртвыми героями не нужно договариваться

Ответ очень прост: живые герои в обычной жизни очень неудобный элемент для многих руководителей всех рангов и мастей. За время своей службы в вооруженных силах я столкнулся с тем, что наличие в подразделении участников боевых действий, тем более кавалеров правительственных наград создают серьёзные проблемы для командира с неустоявшимися профессиональными навыками и несложившимся авторитетом. Ветераны не будут подобострастно смотреть в рот, ловить каждое начальственное слово, постоянно подтверждать свою лояльность. Как раз наоборот: обрушат поток критики, зачастую объективной и обоснованной, на предложенные решения.

Это и понятно: они смотрели смерти в лицо, видели жизнь в нелицеприятных её проявлениях, поэтому и не стесняются называть вещи своими именами, иногда особо не выбирая выражений. Они знают, что необдуманное решение, промедление, небрежность в критической ситуации – это чьи-то поломанные судьбы и жизни, слезы и горечь потерь. Война научила многих тому, что настоящий командир или руководитель – это не возможность командовать, а тяжелое бремя ответственности за вверенных ему людей.

То же самое происходит и в "гражданской жизни". Тот, кто имеет заслуги перед общество и государством, по определению является неформальным лидером, лидером общественного мнения. Я не пытаюсь наделить таких людей святостью, непогрешимостью, сверхъестественными способностями. Но эти обычные живые люди достигли высот, отдали долг Родине, дали пример, на который надо равняться. И для руководителей, не слишком заботящихся о реальных результатах и решении социальных проблем, это серьёзная обуза. Таких людей зачастую сложно напугать, с ними надо договариваться, искать компромиссы. Конечно, любого живого героя можно развенчать, ошельмовать, сбросить с пьедестала, но такая ситуация – сильный репутационный удар по статусу звания и награды. Это создает лишние вопросы и непонимание в обществе. Это снижает и мотивацию к подвигам в обществе вообще.

Есть и обратная сторона медали. За большинством подвигов, увы, стоят чьи-то недочеты, недоработки, небрежность, неэффективное управление, коррупция или просто небрежение своими прямыми обязанностями вкупе с непониманием степени ответственности. Гибели Су-24 подполковника Пешкова предшествовали неоднократные нарушения воздушного пространства Турции самолетами российских ВКС. Эти факты подтверждали и в российском Генеральном штабе, а в день трагедии турецкая сторона сообщила, что российский самолёт неоднократно нарушал государственную границу. Летчик-снайпер Пешков и его напарник Мурахтин, лучший штурман России-2014, не могли ошибиться в координатах. Они выполняли чей-то приказ.

Вот мертвые и неизвестные герои – это совсем другое дело. В реальной жизни их нет, это сродни религиозно-идеологической категории. Им можно придать любой образ, приписать любой атрибут, привычки, привязанности. Вокруг их имени можно создать культ, в любом нужном идеологическом направлении. С ними не нужно считаться и договариваться. Им даже не нужно платить долги, они не спросят по счетам. Они никогда ничего никому не расскажут. У одного африканского племени есть поверье: если барабан обтянуть кожей погибшего героя, то дух мёртвого переселится в барабан. Тогда духи скорее услышат просьбы и молитвы, звук тамтама окажется магическим, будет мотивировать "своих" на подвиги и пугать врагов. Культ мертвых героев – такой же барабан, можно выстукивать любую нужную мелодию, любой ритм.

Вы скажете: подобная практика повсеместна. Нет. Вот сухая констатация фактов. Медаль Почёта, высшая военная награда США, вручалась военнослужащим сил специальных операций с 1993 года 12 раз, и только 4 раза посмертно. Крест Виктории, высшая награда для военнослужащих Великобритании, с 2000 года вручался 4 раза, из них посмертно 2 раза. До ХХ века эта награда вообще не вручалась посмертно. Один из кавалеров Креста Виктории, Джон Бехарри, в мирной жизни не отличался примерным поведением.

Не побоюсь громкой метафоры: детство и юность я провел в окружении героев. Я, как и все, конечно, возлагал цветы на могилу Неизвестного солдата, стоял в почетных пионерских караулах у памятников защитникам Родины, "отдавшим свои жизни ради жизни на земле". Но вокруг меня были и живые герои: сияла улыбка Юрия Гагарина, Сергей Капица рассказывал о тайнах мироздания, Юрий Сенкевич знакомил с неизвестными уголками планеты. Для меня выступал с трибуны Андрей Сахаров, живая легенда, и его слова оказали на меня огромное влияние.

Герои были и совсем рядом. Поколение дедов, ветеранов Великой Отечественной войны, послевоенного возрождения и освоения целинных земель. Поколение отцов и старших братьев, воинов-интернационалистов и ученых-изобретателей, покорителей космоса и Севера, исследователей и испытателей, ликвидаторов последствий стихийных бедствий. Теперь я могу уверенно сказать: живым людям нужны живые герои. Хотя бы для того, чтобы понимать: место подвигу есть в обычной жизни, героизм – это не дорога в один конец.

Сергей Елединов – блогер

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