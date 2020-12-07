МХГ заявила о "чрезвычайной ситуации с правами человека в России"

Московская Хельсинкская группа (МХГ) опубликовала в понедельник, 7 декабря, на своём сайте заявление о "чрезвычайной ситуации с правами человека в России".

На протяжении последних лет эта ситуация, положение с соблюдением законов, состояние судебной и правоохранительных систем в стране непрерывно ухудшаются, отмечают правозащитники. Они подчеркивают, что власти демонстрируют неготовность разговаривать с обществом на равных, постоянно вторгаясь в сферу гражданских и политических свобод и сужая пространство для критики и любого альтернативного мнения.

Cотрудники МХГ в меру ресурсов и возможностей защищают граждан и побуждают государство исполнять обязательства, но "2020 год качественно изменил ситуацию, значительно затруднив эту работу". Так, по словам правозащитников, год начался с "противоправного переписывания Конституции, ужесточения практики преследования политических и гражданских активистов, а завершается демонстративным отсутствием надлежащего расследования покушения на жизнь Алексея Навального и осенним пакетом законодательных инициатив, направленных против независимой деятельности не только НКО, но и образовательных учреждений и даже физлиц".

Среди прочего в заявлении говорится, что "опора власти на репрессивные методы привела к почти неограниченному расширению влияния и безнаказанности силовых структур". "Механизмы сдерживания произвола с их стороны на сегодняшний день неэффективны или не действуют вовсе", полагают правозащитники.

"Мы призываем всех граждан России требовать от властей построения не декларативного, а реального правового государства, когда каждый из нас будет знать, что ожидать от закона, от полицейского, от судьи. По-настоящему сильным гражданским обществом мы не станем, пока не начнём совместными усилиями добиваться от властей равноправного диалога", - резюмируют члены старейшей в России правозащитной организации.

Подписи пот текстом поставили Сергей Ковалёв, Валерий Борщёв, Лев Пономарёв, Юрий Костанов, Георгий Эдельштейн, Алексей Симонов.

В ноябре Московская Хельсинкская группа сообщала об обращении в ООН полсотни российских общественных организацией из-за ужесточения в стране законодательства о некоммерческих организациях. В их письме упоминался внесённый в Госдуму в ноябре правительственный законопроект, который уточняет порядок работы на территории России иностранных некоммерческих организаций. В частности, этот документ вводит запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях, предлагает ввести дополнительное основание для их внеплановых проверок.

Российские власти объясняют свои действия стремлением защитить национальные интересы. Сами НКО опасаются, что всё идёт к тотальному контролю над ними со стороны государства.