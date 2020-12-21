Лицом к событию. Спорт высших отравлений

Олимпийские санкции против Путина. Допинг и яд. В эфире Юрий Иванов, Алишер Аминов, Иван Жданов. Ведете передачу Михаил Соколов. Видео и текст. https://www.svoboda.org/a/31013308.html
Другие материалы
-
-
18 декабря 2020
Лицом к событию. С кремлевского стола… Подачки и репрессии?
-
17 декабря 2020
Лицом к событию. "Белый и пушистый" пьёт "за Россию"
-
16 декабря 2020
Лицом к событию. Путинский цугцванг: Кремль в нокауте?
-
15 декабря 2020
Лицом к событию. Сахарные уста Владимира Путина
-
14 декабря 2020
Лицом к событию. Обнулен и властвует