Спорт высших отравлений

У российской власти уже неделю провал за провалом. Спортивный суд в Лозанне принял решение: Владимир Путин впервые лично попал под санкции. Президент лишен права посещать Олимпиады и Чемпионаты мира. Санкции за сокрытие допинга в российском спорте на государственном уровне введены на 2 года.

Более 10-и миллионов человек посмотрели новое разоблачение Алексея Навального. В понедельник политик опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который признался, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального. Он уверен: п Политик умер бы, если бы не срочная посадка самолета в Омске и не введённый ему врачами скорой антидот. Специалист в области химзащиты Кудрявцев ездил в Омск, чтобы дезактивировать яд. ФСБ объявляет разоблачение теракта подделкой, провокацией и работой иностранных спецслужб.

Скептики утверждают, что ФСБ не могло так провалиться. Владимир Путин на днях заявил, что если Навального хотели бы отравить, то "довели бы до конца" покушение.

Хотел бы напомнить про загадочные события: 3 феврале 2016 года нежданно умер бывший председатель исполкома РУСАДА Вячеслав Синев, 14 февраля скоропостижно скончался бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев. В это время бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков остался в США вслед за своим замом Тимофеем Соболевским и начал свои разоблачения допинга в спорте. Государство Путина ради побед в Сочи и медалей отравляло атлетов, а потом ложью отравило всю атмосферу мирового спорта.

К чему приведут все новые нарастающие со всех сторон: от экономики до спорта, - санкции против российской власти?

В студии юрист, бывший депутат Государственной Думы РФ Юрий Иванов и спортивный эксперт Алишер Аминов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 22 декабря в 19:05