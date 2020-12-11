“Оздоравливаем нацию”: первый фестиваль о мужских проблемах

“Гендерный дискурс родился из женского движения, потому что женщины первыми заговорили о своей боли. При этом латентная мужская боль тоже была всегда”, – рассказывает одна из кураторов Moscow MaleFest Ирина Изотова. Организаторы позиционировали его как первый образовательный проект о мужчинах и маскулинности в России.

Наша задача – дать мужчинам высказаться

В рамках фестиваля состоялись дискуссии о новых формах мужественности, отцовстве и старости, а также лекции о гендерных привилегиях, сексизме и дискриминации в отношение мужчин. Организацией занималась та же команда, которая обычно отвечает за российский проект гендерной грамотности Moscow FemFest.

На нем тоже затрагиваются темы, связанные с маскулинностью и мужественностью. Создать отдельный фестиваль, посвященный “мужским” проблемам организаторы решили, потому что поняли: запрос на такой диалог есть. “Мужчины, не находящиеся внутри феминисткой повестки, все чаще стали писать нам, просили поговорить о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Мы поняли, что пришло время открыть площадку для говорения про “мужское”. Это, конечно, не значит, что мы разделяем гендерный дискурс на “мужское” и “женское”. Мы просто создаем пространства, которые друг друга дополняют”, – говорит Ирина Изотова.

Мы не зовем мужчин, чтобы они начали плакать и страдать

С ней согласна другой куратор фестиваля Лола Тагаева. “Наша задача – перенести стандарты качества, которые мы уже разработали на Moscow FemFest и дать возможность мужчинам высказаться”, – отмечает она. Чтобы диалог строился вокруг вопросов, которые по-настоящему волнуют мужчин в России, организаторы собрали фокус-группу. На основе проведенных интервью выявили самые болезненные темы.

При этом боль – не главный фокус проекта. “Мы не зовем мужчин, чтобы они начали плакать, страдать и говорить о том, какие они несчастные. Мы хотим дать им возможность поговорить о своем опыте и прийти к определенным решениям”, – добавляет Изотова.

По ее словам, само обозначение проблем – важный шаг на пути к их устранению. “Пока мы не покажем на ноющее, болезненное место, мы не можем его вылечить, – говорит куратор фестиваля, – Вообще обнажение боли, если она есть, очень полезно для психики и здоровья. Наши проекты в этом плане оздоравливают нацию”.

Бытует мнение о том, что все мужчины – насильники

Невозможность говорить открыто о боли и есть одна из проблем, с которой постоянно сталкиваются мужчины. Несмотря на то, что гендерный конструкт дает им множество привилегий, он создает и огромное количество проблем, считают организаторы фестиваля. “Мужчины, например, часто сталкиваются с юридической дискриминацией”, – рассказывает один из спикеров проекта и член совета Маскулистской фракции Гражданского общества Алескандр Эмрис. По его словам, многие законы в России построены далеко не на принципах равноправия: мужчины позже уходят на пенсию, а в колонии минимальная площадь, которая им положена, на метр меньше той, которая положена женщине. “Мы выступаем за смягчение законов для мужчин и за равные законы для всех”, – уточняет Эмрис.

По его словам, юридическая дискриминация мужчин свидетельствует об определенных культурных стереотипах, закрепленных в обществе. “Существует распространенное мнение о том, что мужчины – насильники и хищники. Такое представление о мужчинах говорит скорее об их угнетенном положении, а не о господстве, как заявляют сейчас многие феминистки”, – добавляет член совета Маскулистской фракции.

Мы хотим жить в окружении психически здоровых мужчин

Откровение о том, что мужчины чувствуют себя угнетенными, может помочь и женщинам выстраивать диалог с ними по-новому, поэтому целевая аудитория фестиваля – не только мужчины. “Мужчины пока смотрят на все это с удивлением. Мы сейчас прямо ломаем лед, потому что таких проектов в России еще никто не делал”, – отмечает Тагаева.

– Зачем женщинам вообще создавать фестиваль для мужчин?

Лола Тагаева: Мы создаем не сам фестиваль, а только предоставляем площадку. Дискуссии модерируют мужчины, из академической среды лекции тоже ведут в основном мужчины.

Ирина Изотова: Женщины создают фестиваль потому, что хотят жить в окружении адекватных и психически здоровых мужчин. Гендерная машина, которая кромсает всех под определенных шаблоны, корежит психику мужчин, а также негативно влияет на экономику и культуру. Женщины, лишенные равных возможностей, пытаются выживать за счет мужчин. Этот формат отношений активно продвигается в массовой культуре. В итоге все чувствуют себя неудовлетворенными: мужчины – потому что к ним относятся как к способу достижения благополучия – и женщины – потому что чувствуют, что используют мужчин и экономически от них зависимы. Мы же хотим жить в среде взрослых людей, которые сами ответственны за свою жизнь, могут адекватно общаться друг с другом, давать возможности для развития и признают право других на собственный выбор.