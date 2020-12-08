В Минске 5 человек приговорили к реальным срокам за надпись на асфальте 

Суд в Минске приговорил пятерых человек к реальным срокам заключения и ограничения свободы за надпись на асфальте.

9 сентября в столице Беларуси несколько горожан сделали надпись "Не забудем!" на тротуарной плитке недалеко от места гибели Александра Тарайковского - участника акций протестов против режима Александра Лукашенко. На них завели уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц, после чего арестовали.

Во вторник Дениса Греханова и Игоря Самусенко приговорили к полутора годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Марию Бобович - к полутора годам ограничения свободы без такого направления, Максима Павлющика - к двум годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а Владислава Гулиса - к двум годам колонии строгого режима.

34-летний Александр Тарайковский погиб 10 августа в центре Минска от выстрела в грудь. Власти утверждали, что протестующий пытался бросить в сотрудников МВД "неустановленное взрывное устройство", которое взорвалось у него же в руках. Очевидцы утверждают, что никакого взрывного устройства у Тарайковского не было.

Момент гибели протестующего попал на видео. На кадрах видна вспышка от выстрела со стороны шеренги сотрудников правоохранительных органов, после чего Тарайковский падает. На месте его гибели возник стихийный мемориал.