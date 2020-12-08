В Минске 5 человек приговорили к реальным срокам за надпись на асфальте 

Суд в Минске приговорил пятерых человек к реальным срокам заключения и ограничения свободы за надпись на асфальте.
9 сентября в столице Беларуси несколько горожан сделали надпись "Не забудем!" на тротуарной плитке недалеко от места гибели Александра Тарайковского - участника акций протестов против режима Александра Лукашенко. На них завели уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц, после чего арестовали.
Во вторник Дениса Греханова и Игоря Самусенко приговорили к полутора годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Марию Бобович - к полутора годам ограничения свободы без такого направления, Максима Павлющика - к двум годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а Владислава Гулиса - к двум годам колонии строгого режима.
34-летний Александр Тарайковский погиб 10 августа в центре Минска от выстрела в грудь. Власти утверждали, что протестующий пытался бросить в сотрудников МВД "неустановленное взрывное устройство", которое взорвалось у него же в руках. Очевидцы утверждают, что никакого взрывного устройства у Тарайковского не было.
Момент гибели протестующего попал на видео. На кадрах видна вспышка от выстрела со стороны шеренги сотрудников правоохранительных органов, после чего Тарайковский падает. На месте его гибели возник стихийный мемориал.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести. По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников милиции и КГБ.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов в Беларуси, и в частности убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
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