Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана

Россельхознадзор с 10 декабря ввёл временный запрет на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в них вредителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Только с 22 октября по настоящее время зафиксировано 17 таких случаев, отмечается в сообщении.

Об обнаружении вредителей в азербайджанских овощах и фруктах ранее Россельхознадзор сообщил в конце октября. По данным ведомства, с начала 2020 года в азербайджанской плодоовощной продукции 76 раз были выявлены карантинные объекты. Кроме томатов они были обнаружены также в сливах, персиках, картофеле, яблоках, черешне, нектаринах и гранатах.



По данным Федеральной таможенной службы, Азербайджан — крупнейший поставщик свежих томатов в Россию. В 2019 году эта страна завезла в Россию более 172 тысяч тонн томатов на сумму в 189 миллионов долларов. В этом году поставки составили 153 тысячи тонн на 169 миллионов долларов. Вторым крупнейшим импортером является Турция, сообщает РБК.

По импорту в Россию свежих яблок Азербайджан в 2019 году был в тройке лидеров, а в этом году — на пятом месте. Крупнейший поставщик — Молдавия.