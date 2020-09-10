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Российские хакеры атаковали фирму, сотрудничающую со штабом Байдена

Хакеры, предположительно поддерживаемые Россией, атаковали сотрудников американской консалтинговой компании SKDKnickerbocker. С ней сотрудничает штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с темой.

По данным источников, об атаке компанию предупредили специалисты IT-гиганта Microsoft. Сообщается, что атака не привела к успеху. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает связь хакеров с Россией, пресс-секретарь Байдена не ответил на запрос агентства.

Вашингтон неоднократно заявлял, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году. Две группировки хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear, причастных к атакам на серверы Национального комитета Демократической партии США, американские спецслужбы связывают с российской военной разведкой. В августе глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Ивэйнина заявил, что иностранные спецслужбы пытаются вмешаться и в выборы 2020 года.

По его словам, в ходе предвыборной кампании Россия фактически играет на стороне действующего президента США Дональда Трампа, пытаясь подорвать позиции Джо Байдена, в то время как Китай и Иран пытаются помешать переизбранию Трампа.

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