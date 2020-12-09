Старый знакомый президента России Владимира Путина, соучредитель дачного кооператива "Озеро" Николай Шамалов перестал быть владельцем крупного пакета акций банка “Россия” вскоре после развода его сына с Катериной Тихоновой. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на итоговый отчёт банка.

Тихонова — дочь Путина, в 2013 году она вышла замуж за сына Николая Шамалова Кирилла. Празднование состоялось на горнолыжном курорте “Игора", совладельцем которого является основной владелец “России” Юрий Ковальчук. В начале 2018 года стало известно, что супруги расстались.

Почти одновременно с этим сын Шамалова избавился от пакета акций "Сибура", который приобрёл за 100 долларов у друга Путина Геннадия Тимченко в 2013 году. По сведениям опрошенных агентством Bloomberg источников, на продаже Шамалов ничего не заработал, потому что получил этот пакет в качестве гарантии доверия со стороны президента России. Кроме того, он продал доли в компаниях “Сибцемент” и “Русская цементная компания”. Эти сделки стоили ему места в списке российских долларовых миллиардеров Forbes.

В итоговом отчёте за 2019 год Шамалов-старший не указан в списке крупных акционеров банка, хотя раньше ему принадлежала одна из крупнейших долей — 9,643 процента, отмечает The Bell. Она могла оцениваться примерно в 2,7 миллиарда рублей. Одновременно примерно такая же доля акций появилась во владении дочерней компании банка. “Россия” раскрывает акционеров с долей владения больше пяти процентов, поэтому теоретически у Шамалова мог остаться меньший пакет акций, отмечает издание.

Банк "Россия" связан с ближайшим окружением президента одноимённой страны. Его основного владельца Юрия Ковальчука издание "Проект" называет ближайшим человеком к Владимиру Путину. Долей в банке владеет мать человека, которого СМИ называют внебрачной дочерью президента.

Кредитная организация находится под западными санкциями, в ответ на их введение Путин демонстративно перевёл в неё зарплату.