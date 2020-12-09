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Сват Путина лишился акций банка "Россия" после развода Катерины Тихоновой

Николай Шамалов

Старый знакомый президента России Владимира Путина, соучредитель дачного кооператива "Озеро" Николай Шамалов перестал быть владельцем крупного пакета акций банка “Россия” вскоре после развода его сына с Катериной Тихоновой. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на итоговый отчёт банка.

Тихонова — дочь Путина, в 2013 году она вышла замуж за сына Николая Шамалова Кирилла. Празднование состоялось на горнолыжном курорте “Игора", совладельцем которого является основной владелец “России” Юрий Ковальчук. В начале 2018 года стало известно, что супруги расстались.

Почти одновременно с этим сын Шамалова избавился от пакета акций "Сибура", который приобрёл за 100 долларов у друга Путина Геннадия Тимченко в 2013 году. По сведениям опрошенных агентством Bloomberg источников, на продаже Шамалов ничего не заработал, потому что получил этот пакет в качестве гарантии доверия со стороны президента России. Кроме того, он продал доли в компаниях “Сибцемент” и “Русская цементная компания”. Эти сделки стоили ему места в списке российских долларовых миллиардеров Forbes.

В итоговом отчёте за 2019 год Шамалов-старший не указан в списке крупных акционеров банка, хотя раньше ему принадлежала одна из крупнейших долей — 9,643 процента, отмечает The Bell. Она могла оцениваться примерно в 2,7 миллиарда рублей. Одновременно примерно такая же доля акций появилась во владении дочерней компании банка. “Россия” раскрывает акционеров с долей владения больше пяти процентов, поэтому теоретически у Шамалова мог остаться меньший пакет акций, отмечает издание.

Банк "Россия" связан с ближайшим окружением президента одноимённой страны. Его основного владельца Юрия Ковальчука издание "Проект" называет ближайшим человеком к Владимиру Путину. Долей в банке владеет мать человека, которого СМИ называют внебрачной дочерью президента.

Кредитная организация находится под западными санкциями, в ответ на их введение Путин демонстративно перевёл в неё зарплату.

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