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Живущему в Дании россиянину предъявлено обвинение в шпионаже

Прокуратура Дании сообщила в среду об обвинении в шпионаже, предъявленном проживающему в стране гражданину России.

Ведомство отмечает, что россиянин, имя которого не называется, находится под стражей с июля нынешнего года. Ему вменяют передачу российской разведке информации о технологиях датской энергетической системы, пишет Reuters.

По сведениям, которое приводит российское агентство ТАСС, дело возбуждено в рамках более масштабного расследования, проводимого разведслужбой полиции. Но никаких комментариев прокуратура и полиция пока не дают.

В посольстве России в Копенгагене на запрос РБК арест россиянина и обвинение его в шпионаже назвали ошибкой.

"Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", — говорится в сообщении дипломатической миссии.

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