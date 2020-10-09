Дания объявила о поддержке санкций Евросоюза за отравление Навального

Дания готова присоединиться к Евросоюзу, который готовит санкции против России из-за предполагаемого отравления ядом "Новичок" оппозиционера Алексея Навального.

Об этом журналистам в Москве заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, который провёл переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По словам датского дипломата, его страна "категорически осуждает попытку покушения на Алексея Навального в России с применением боевого химического вещества". Кофод подчеркнул, что отравление Навального подтвердили лаборатории в Германии, Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия.

"Мы требуем прозрачного, всестороннего и тщательного расследования, чтобы установить, кто пытался отравить Навального, и чтобы виновные не ушли от ответственности", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Дании. Лавров, в свою очередь, отверг комментарии Кофода, повторив позицию Москвы, что Кремль не имеет отношения к произошедшему и что Россия до сих пор не получила никаких доказательств от ФРГ, где Навальный проходил лечение и продолжает курс реабилитации. "Мы слышим объявления, угрозы, предупреждения, что будут введены санкции, уже перечисляются некие персонажи, которые будут подвергнуты этим наказаниям за то, что был отравлен Алексей Навальный. Нас уже не удивляет, что Евросоюз действует без суда и следствия", – цитирует Сергея Лаврова "Интерфакс".

Днём ранее французская газета Le Monde написала, что Франция и Германия определились с санкционным списком за отравление Навального. По данным издания, в этом списке девять человек – сотрудники администрации российского президента и силовых структур. В перечне упомянут также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – в связи с данными о разработках "Новичка". Санкции будут обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 12 октября.

Сам Алексей Навальный, записавший накануне первое после покушения видео для своего канала, вновь повторил, что считает причастным к отравлению лично президента Владимира Путина. Как сказал Навальный, доказательством его слов является то, что в России до сих пор нет никакого расследования.