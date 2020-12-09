В Петербурге закрыли кинотеатр перед показами "Артдокфеста"

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу закрыло кинотеатр "Англетер", где через несколько часов должны были пройти показы в рамках международного фестиваля документального кино "Артдокфест". Президент фестиваля Виталий Манский опубликовал в фейсбуке фотографии опечатанных дверей кинотеатра.
Как рассказала "Фонтанке" куратор программ "Артдокфеста" Тамара Ларина, о том, что двери "Англетера" опечатаны, сообщил директор кинотеатра. Он упомянул Роспотребнадзор, но не назвал точную причину. Ларина полагает, что с фестивалем эти меры не связаны. По данным издания, проверка Роспотребнадзора проводилась из-за частной вечеринки в кинотеатре, когда кинопоказов в расписании ещё не было.
Виталий Манский также надеется, что закрытие кинотеатра связано не с фестивалем, а с несоблюдением абсолютно мифических, по его мнению, "пандемийных обстоятельств".
8 декабря в кинотеатре в Петербурге планировали показать литовский фильм "Прыжок", а 9 декабря — фильм Виталия Манского "Горбачёв.Рай" о первом президенте СССР.
В этом году "Артдокфест" решили провести в сокращенном виде из-за пандемии коронавирусной инфекции. Из 13 конкурсных фильмов организаторы представляют к показу только 9, специальные программы перенесены на апрель 2021 года.
- Фестиваль учреждён в 2007 году дирекцией Национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь".
- В 2014 году после политических событий на Украине и конфликта с министром культуры Владимиром Мединским власти начали оказывать давление на организаторов и партнёров фестиваля. На фестиваль по формальным поводам подавали в суд , проходили агрессивные пикеты, устраивались нападения на кинотеатры. В результате основная площадка фестиваля перенесена в Ригу , она существует как часть международного фестиваля Riga IFF.
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