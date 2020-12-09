Вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Насилие – обязанность полиции" 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, объясняя избиение полицейскими посетителей бара Commode на Невском проспекте, заявил, что "полиция – это орган насилия", поэтому "насилие с её стороны – это обязанность". Чиновник оправдал избиение тем, что работники бара якобы не выпускали из помещения пришедших с проверкой сотрудников Роспотребнадзора. Елина цитирует петербургское издание "Фонтанка".

В ночь со вторника на среду управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу совместно с полицией, Росгвардией, Роспотребнадзором и комитетом по имуществу города провело рейд по барам и ресторанам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений. По официальной информации, были обнаружены нарушения в трёх заведениях, в частности в баре Commode. Его посетители сообщили в соцсетях, что во время рейда полицейские избивали всех без разбора.

Спустя несколько часов Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовных дел по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору". В материалах дела пока нет конкретных обвиняемых – они названы "неустановленными лицами". Владельцы каких именно баров могут понести ответственность, также не сообщается.

Ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов запустил проект "Карта сопротивления", призвав своих коллег не подчиняться решению городских властей ограничить работу баров и ресторанов в вечернее и ночное время с 25 декабря по 10 января, а с 30 декабря по 3 января и вовсе закрыть их полностью.

К проекту присоединились около двухсот петербургских заведений. Их владельцы и персонал жалуются на то, что ограничения приведут к закрытию бизнеса и им нечем будет кормить свои семьи, а власти города им при этом никак не помогают. В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга назвали эти жалобы "риторической драматизацией".

Губернатор города Александр Беглов объяснял ограничения тем, что при сохранении темпов заболеваемости коронавирусом ему придётся вводить повсеместный карантин и отменять плановую медицинскую помощь. По словам Беглова, сейчас петербургские больницы работают на пределе мощности, а врачи – на пределе эффективности.

При этом на спортивные мероприятия в Санкт-Петербурге, в частности на футбольные и хоккейные матчи, по-прежнему допускают зрителей, многие из которых, как видно из телевизионных трансляций, не соблюдают социальную дистанцию и находятся на трибунах без средств индивидуальной защиты.