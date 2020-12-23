Лицом к событию. "В России установлен режим неограниченной личной власти Путина"
Пандемия, политика и экономика новой эпохи. Что ждет страну и мир? Итоги года подводим в программе «Лицом к событию» с Григорием Явлинским. Ведет передачу Михаил Соколов.
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