Россия эпохи сверхавторитаризма

Председатель Политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский ставит такой диагноз новой эпохе, наступившей в России:

«После 1 июля этого года началась новая эпоха. Формально. Она раньше началась. Что это означает? Вот я всем хочу сказать. Это означает, что сейчас будут вводиться новые партии, совсем другие, состоящие просто из случайных людей. В них будут вливаться гигантские деньги. Будет переформатироваться эта вся штука. Все станут иностранными агентами. Будет очень широкая практика борьбы со всем инакомыслием в форме иностранных агентов. Будет развиваться культ личности, который мы уже с вами вот сейчас обсуждаем. Без этого никак не обойтись – без культа личности.

Все больше будет врагов вокруг. Будет стремление, чтоб народ был единый. И все, кто будет мешать этому единству и единообразию, они все будут в лучшем случае оттесняться, или с ними будут разбираться. Будет совсем другая готовность к насилию… Это государство-корпорация. То есть это уход от демократической легитимности. Это построение другой модели жизни и другой модели государства (государства-корпорации) вместо демократического государства».

Пандемия, политика и экономика новой эпохи. Что ждет страну и мир?

Итоги года подводим в программе «Лицом к событию» с Григорием Явлинским.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфире 24 декабря в 19:05.