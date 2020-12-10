Умер чемпион мира по футболу-1982 Паоло Росси

Чемпион мира по футболу 1982 года, обладатель "Золотого мяча" и победитель всех европейских клубных турниров Паоло Росси умер в среду на 65 году жизни, передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что он страдал неизлечимой болезнью.

Росси был нападающим "Ювентуса", "Виченцы", "Милана", "Перуджи" и "Вероны", он сыграл в 340 матчах и забил 134 гола. В "Виченце" он выиграл чемпионат Италии серии B, в "Ювентусе" дважды становился чемпионом Италии, выиграл кубок страны, европейские Кубок кубков, Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В 1979 году во время выступлений за "Перуджу" Росси был посажен в тюрьму на несколько месяцев и дисквалифицирован на два года за согласие участвовать в договорном матче. Он вернулся в спорт за месяц до чемпионата мира 1982 года, где стал лучшим бомбардиром с шестью голами.

На групповой стадии он забил три гола в игре с Бразилией (3:2), а в финале — один гол в ворота ФРГ (3:1). В том году он был признан лучшим игроком Европы и мира, позднее был включён в список 100 величайших футболистов XX века по версии журнала World Soccer.