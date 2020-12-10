Производители рассказали о проблемах с поставкой иммуноглобулина

Производители иммуноглобулина предупредили, что дефицит сбора плазмы из-за пандемии может повлиять на поставки препарата в Россию в ближайшие месяцы. Об этом пишет "Фармацевтический вестник" со ссылкой на заявления компаний CSL Behring и Kedrion S.p.A.
В начале декабря фонд "Подсолнух" обратился в Росздравнадзор в связи с серьезным ухудшением ситуации по обеспечению пациентов с первичным иммунодефицитом жизненно необходимым препаратом иммуноглобулин человека нормальный. По данным фонда, на рынке отсутствуют препараты ряда производителей. Организация опросила пациентов в 34 регионах, 57% респондентов испытывали трудности с получением лекарства в последнее время, в том числе из-за отсутствия препарата в аптеке.
"Фармацевтический вестник" и аналитическая компания AlphaRM проанализировали рынок препаратов иммуноглобулина . За десять месяцев 2020 года в продажу поступали иммуноглобулины 14 производителей, из них восемь производителей из России и шесть иностранных. Всего в январе–октябре 2020 года реализовано почти 320 тысяч упаковок, тогда как в прошлом году за этот же период 348 тысяч.
В денежном выражении продажи иммуноглобулина выросли на 25%. За десять месяцев 2020 года препарата продано на 3,22 млрд рублей, в 2019 году за аналогичный период – 2,6 млрд рублей.
- С начала осени стало известно о двух масштабных сбоях системы маркировки лекарств, которые привели к проблемам с поставками препаратов в страну, – 30 сентября и 20 октября. В конце сентября произошел масштабный технический сбой, признал в середине октября ЦРПТ. В результате данные об уже загруженных в систему лекарствах были утрачены, и по состоянию на 11 октября только около 40% из них удалось восстановить. 20 октября система не работала в течение 12 часов.
- Компания "Гедеон Рихтер Рус" сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию до 29–30 октября. Это связано с техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которые продолжаются с 30 сентября, писал "Фармацевтический вестник". Компания не смогла ввезти в страну партию жизненно необходимых лекарственных препаратов.
- Аптеки в октябре столкнулись с тем, что, несмотря на наличие препаратов, некоторые из них невозможно было продать потребителям: система маркировки находилась в режиме обновления или фиксировался сбой, поставщик не подтверждал вводимую информацию и т. п. На этом фоне представители крупнейших ассоциаций фармацевтической отрасли обратились 23 октября к правительству с просьбой незамедлительно отказаться от передачи данных в систему.
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