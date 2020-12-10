Производители рассказали о проблемах с поставкой иммуноглобулина

Производители иммуноглобулина предупредили, что дефицит сбора плазмы из-за пандемии может повлиять на поставки препарата в Россию в ближайшие месяцы. Об этом пишет "Фармацевтический вестник" со ссылкой на заявления компаний CSL Behring и Kedrion S.p.A.

В начале декабря фонд "Подсолнух" обратился в Росздравнадзор в связи с серьезным ухудшением ситуации по обеспечению пациентов с первичным иммунодефицитом жизненно необходимым препаратом иммуноглобулин человека нормальный. По данным фонда, на рынке отсутствуют препараты ряда производителей. Организация опросила пациентов в 34 регионах, 57% респондентов испытывали трудности с получением лекарства в последнее время, в том числе из-за отсутствия препарата в аптеке.

"Фармацевтический вестник" и аналитическая компания AlphaRM проанализировали рынок препаратов иммуноглобулина . За десять месяцев 2020 года в продажу поступали иммуноглобулины 14 производителей, из них восемь производителей из России и шесть иностранных. Всего в январе–октябре 2020 года реализовано почти 320 тысяч упаковок, тогда как в прошлом году за этот же период 348 тысяч.

В денежном выражении продажи иммуноглобулина выросли на 25%. За десять месяцев 2020 года препарата продано на 3,22 млрд рублей, в 2019 году за аналогичный период – 2,6 млрд рублей.