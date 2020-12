Заполярный блюз. Артемий Троицкий хвалит искусство одиноких хуторов

Хедлайнеры сто семьдесят четвёртого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – глубинные исполнители из Финляндии, живущие вне больших и маленьких городов. Рок-критик Артемий Троицкий считает заполярный финский блюз самостоятельным культурным явлением, достойным всяческого прослушивания и восхищения.

Совсем недавно у нас в "Музыке на Свободе" был сюжет о рок-сцене Бельгии, который я начал с констатации того, что Бельгия – страна чуднáя и немного сюрреалистичная. К Финляндии этот комплимент относится в не меньшей степени, хотя природа национальной эксцентричности здесь совсем иная, даже противоположная. Бельгия – одно из самых густонаселённых государств Европы, а Финляндия – одно из самых пустынных. Бесконечные леса и тысячи озёр... Значительная часть населения Финляндии живёт даже не в деревнях и посёлках, а на самых настоящих хуторах, и многим жителям до ближайших соседей, тоже хуторян, – десятки километров, а до ближайшего населённого пункта и вся сотня.

Эта перманентная "удалёнка" порождает – я бы даже сказал, вдохновляет! – уникальный образ жизни и своеобразнейшую культуру. В Финляндии существует даже специальный культурологический термин – ITE. Это аббревиатура, переводящаяся как "искусство деревенских чудаков". Регулярно проходят выставки, фестивали и искусствоведческие конференции, посвящённые этому феномену.

Чего только не придумывают одинокие хуторяне бесконечными полярными ночами под мерцающими переливами северного сияния! Самая известная и "раскрученная" часть ITE – живопись и скульптура. Тут и яркие работы самодеятельных художников-примитивистов, и коллажи из старой сельхозтехники, и монументальные кинетические композиции из куриных косточек (клянусь, сам видел!). "Хуторская" музыка не столь ярко выражена и в дистиллированном виде не существует, но её странноватый дух пронизывает, в той или иной степени, всю финскую звуковую среду – от знаменитого "финского танго" до шаманского психоделического рока. Вспомните хотя бы группу монстров Lordi – неожиданных победителей Евровидения-2006! Я люблю эту диковатую историю, и рад познакомить вас с некоторыми её актуальными проявлениями.

Группа Lordi с композицией Hard Rock Haliluja

Piirpauke – очень старая и известная группа, почти национальный культурный институт Финляндии. Была основана в 1974 году флейтистом и вокалистом Сакари Кукко и с тех пор практикует обаятельную feel good музыку, замешанную на джазе, роке и фолке. Неисправимые хиппи, они записали больше 20 альбомов; последний из них, Hali, проецирует – от ITE-обложки до представленной песни Hippapila – довольно буйное настроение.

Группа Piirpauke с композицией Hippapila

Дуэт Vilda, напротив, очень молод. Обе его участницы (Хильда Лансман – голос, бубен и Вииви Сааренкила – аккордеон) – недавние студентки Музыкальной академии имени Сибелиуса в Хельсинки. Стиль их, однако, далёк от академичности – это лапландское горловое пение "йоик", шаманские ритмы плюс плясовая гармошка. Примерно в том же духе выступает трио Уллы Пирттаярви (голос), Харальда Скуллеруда (ударные) и Олава Торгета (гитара). Улла – известнейшая артистка заполярной народности саами и тоже голосит в манере йоик. Aššu – уже девятый её альбом.

Ulla Pirttijarvi, Harald Skullerud и Olav Torget с композицией Uhca niillas

Северные языческие хороводы и шаманские камлания – самая экзотическая, но не самая, на мой вкус, волнующая часть финской "глубинной" музыки. Подзаголовок дебютного альбома группы Lehtojärven Hirvenpää (я бы рискнул перевести как "Оленья голова у озера среди холмов") – "постапокалиптические популярные песни из Лапландии".

Lehtojärven Hirvenpää с композицией Elämän nälkä”

Фантастический Яакко Лаитинен в сопровождении кабацкого оркестрика поёт польки и танго с отчаянием одинокого полярного волка; незабываемо! Многообещающий дебют новой группы известного певца и претендент на титул "Лучший фолк-альбом 2020".

Antti Paalanen с композицией Pusu

Хорош и новый альбом аккордеониста Антти Пааланена: скромный инструменталист вдруг запел и обнаружил при этом вокальные способности (почти) Джо Кокера! Я бы охарактеризовал его стиль как "экстремальный нордический шансон", а предлагаемая песня Pusu ("Поцелуй", но не кавер Принца и Тома Джонса) – один из хитов нашего домашнего плей-листа. Тундра рулит!

Плей-лист 174-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Bon Iver (USA). We, LP I,I

2. Princess Chelsea (New Zealand). The Pretty Ones, LP Tthe Loneliest Girl

3. Blaine L. Reininger (USA/Greece). Ici Salvador Dali, LP Glossalia

4. Good Fuck (USA). Spring Song, LP Good Fuck

5. Piirpauke (Finland). Hippapila, LP Hali

6. Vilda (Finland). Vildaliodda, LP Vildaluodda

7. Lehtojärven Hirvenpää (Finland). Elämän nälkä, LP Lehtojä rven Hirvenpää

8. Ulla Pirttijarvi/Harald Skullerud/Olav Torget (Finland). Uhca niillas, LP Aššu

9. Antti Paalanen (Finland). Pusu, LP Rujo

10. Annabelle Lee (USA/UK). Breathe Us, LP Be The Sea... and Other Solitary Places

11. Benjamin Biolay (France). Comme une voiture volée, LP Grand Prix

12. Amyl & The Sniffers (UK). Monsoon Rock, LP Amyl & The Sniffers

13. Field Works ft. Noveller (USA). A Place Both Wonderful and Strange, LP Ultrasonic

