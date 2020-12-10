Израиль и Марокко договорились о нормализации дипломатических связей

Власти Марокко и Израиля договорились о нормализации дипломатических отношений, объявил в четверг президент США Дональд Трамп.

Соглашение делает Марокко четвёртой арабской страной, согласившейся за последние месяцы признать существование еврейского государства.

"Ещё один исторический день! Два наших больших друга – Израиль и Королевство Марокко – согласились установить полные дипломатические отношения – огромный прорыв к миру на Ближнем Востоке!", - написал Трамп в Твиттере.

Договорённости включают немедленное открытие офисов по контактам в Рабате и Тель-Авиве, с последующим запуском работы посольств. Самолеты авиалиний двух стран получат право на взаимное использование воздушного пространства.

Частью соглашения стало и то, что Вашингтон отныне признаётсуверенитет Марокко над Западной Сахарой – бывшей испанской колонией на северо-западе Африки, которая добивается независимости со второй половины прошлого века.

Ранее в этом году Израиль – при посредничестве Соединённых Штатов - заключил схожие соглашения с Объединёнными Арабскими Эмиратами,Суданом и Бахрейном. Договорённости стали первыми признаниями Израиля государствами арабского мира за последние 25 лет.

Советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, принимающий активное участие в переговорах между Израилем и арабскими странами, назвал в четверг "лишь вопросом времени" нормализацию контактов между Израилем и Саудовской Аравией.