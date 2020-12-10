Власти Петербурга не будут проверять храмы: "Это не бары, отношение разное"

Власти Санкт-Петербурга не будут проводить в храмах города проверки соблюдения антикоронавирусных ограничений.

"Церковь - это не бар, отношение разное", - заявила пресс-секретарь правительства Петербурга Инна Карпушина. В свою очередь заместитель главы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что "в отличие от баров, церковь не является злостным нарушителем коронавирусных норм", к тому же она "отделена от государства".

Ранее власти Санкт-Петербурга провели рейд по барам и ресторанам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений, во время которого полиция избила посетителей заведения Commode на Невском проспекте. Вице-губернатор города Евгений Елин, объясняя избиение полицейскими посетителей, заявил, что "полиция – это орган насилия", поэтому "насилие с её стороны – это обязанность". Следственный комитет по итогам рейда возбудил два уголовных дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Рейд полиции и надзорных органов стал ответом на призыв петербургских рестораторов не подчиняться решению городских властей ограничить работу баров и ресторанов в вечернее и ночное время с 25 декабря по 10 января, а с 30 декабря по 3 января и вовсе закрыть их полностью. Рестораторы создали в интернете сайт сопротивления, к которому присоединились около двухсот петербургских заведений. Их владельцы и персонал жалуются на то, что ограничения приведут к закрытию бизнеса и им нечем будет кормить свои семьи, а власти города им при этом никак не помогают. В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга назвали эти жалобы "риторической драматизацией".

В четверг рестораторы удалили "карту сопротивления" со своего сайта. На его главной странице появилась сообщение следующего содержания: "С сегодняшнего дня мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться", и нас, наконец, услышала власть. А наши коллеги по цеху, наконец, смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Нам очень хочется верить, что данные инициативы в кратчайшие сроки превратятся в реальные изменения постановлений". Что это за инициативы - создатели сайта не уточнили, добавив лишь, что "сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга".