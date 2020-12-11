Техас требует аннулировать победу Байдена в четырёх штатах

Большинство республиканцев - членов Палаты представителей Конгресса США - поддержало подачу штатом Техас иска в Верховный суд, в котором предлагается аннулировать голоса 62 членов коллегии выборщиков от четырёх штатов - Пенсильвании, Джорджии, Мичигана и Висконсина. Республиканцы утверждают, что на результаты выборов в этих штатах оказали влияние фальсификации.

Во всех четырёх штатах, согласно официальным итогам подсчёта голосов, победил демократ Джо Байден. Без голосов этих штатов он не будет иметь большинства в коллегии выборщиков, которая должна официально избрать нового президента США 14 декабря.

Иск Техаса ранее поддержал президент Дональд Трамп, который не признаёт своего поражения на выборах и утверждает, что они были сфальсифицированы. Трамп утверждает, что больше всего фальсификаций было именно в этих четырёх штатах, в особенности в городах Атланта, Филадельфия, Мичиган и Милуоки.

Разрыв между Байденом и Трампом во всех четырёх штатах очень небольшой - несколько десятков тысяч голосов. Однако различные проверки, включая пересчёт голосов в Джорджии и Висконсине, не выявили существенных нарушений. Тем не менее, Техас, которым руководят республиканцы, подал иск в Верховный суд. К иску Техаса присоединились генеральные прокуроры 17 других штатов, в которых победил Трамп.

Четыре штата, о которых идёт речь, 10 декабря обратились в Верховный суд с призывом отказаться от рассмотрения дела, ссылаясь на то, что для оспаривания итогов голосования нет ни фактических, ни юридических причин. Они отметили, что множество нижестоящих судов уже отвергли иски юристов Трампа.

Большинство специалистов по конституционному праву считают, что у иска Техаса мало шансов на успех, и скорее всего Верховный суд даже не будет рассматривать его по существу - как произошло с жалобой юристов Трампа на итоги выборов в Пенсильвании. Многие наблюдатели отмечают высокий уровень поддержки среди республиканцев - включая членов Конгресса - идее Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы.

Голосование коллегии выборщиков должно пройти 14 декабря. Согласно итогам голосования в штатах, Байден должен получить 306 голосов выборщиков, что достаточно для избрания президентом, Трамп - 232.