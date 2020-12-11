Харрисон Форд в пятый раз сыграет археолога Индиану Джонса

Голливудский актёр Харрисон Форд вновь сыграет археолога Индиану Джонса – уже в пятой для него и заключительной серии популярной приключенческой франшизы компании Lukasfilm, которая сейчас принадлежит киностудии Disney.

Режиссёром выступит Джеймс Мэнголд. Картина с Фордом, которому сейчас 78 лет, должна выйти в прокат в июле 2022 года.

Режиссёром четырёх предыдущих лент цикла был Стивен Спилберг. Первый фильм под названием "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" был представлен в 1981 году, а четвертый - "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" - 12 лет назад, в 2008-м году.

Как отмечает "Би-би-си", пятая серия франшизы находится в разработке уже достаточно давно. Было несколько сценариев, работа над финальным вариантом которого ещё продолжается. Замедлила производство и пандемия коронавируса.

Продюсер картины Фрэнк Маршалл в одном из недавних интервью заявил, что у него даже не было намерения менять актёра на главную роль. "Есть только один Индиана Джонс – и это Харрисон Форд", - сказал Маршалл.

Компания Disney на презентации для инвесторов на этой неделе объявила также о планах выпустить на платформе Disney+ в ближайшем будущем 10 новых эпизодов из цикла "Звёздные войны" и 10 лент производства Marvel. Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в двух фильмах "Звёздных войн", вернётся в роли Дарта Вейдера в сериале "Кеноби" - наряду с актёром Юэном Макгрегором, который вновь сыграет джедая Оби-Ван Кеноби.