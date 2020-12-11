ЕСПЧ обязал власти России не допустить высылки Ванессы Коган

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предотвратить высылку из страны директора проекта "Правовая инициатива", американки Ванессы Коган.

Как сообщила Радио Свобода пресс-секретарь правозащитного проекта Ксения Бабич, 11 декабря суд в Страсбурге вынес решение о применении срочных мер по правилу 39 своего регламента. ЕСПЧ обязал российские власти предотвратить высылку правозащитницы в США до окончания разбирательства по её жалобе в судах.

"Медиазона" отмечает, что в распоряжении издания есть копия письма Ванессе Коган от ЕСПЧ, направленного после запроса её адвокатов.

2 декабря стало известно, что миграционное управление МВД аннулировало вид на жительство правозащитнице, которая живёт в России уже 11 лет и в сентябре подала документы на получение российского гражданства. Решение объяснили тем, что деятельность Ванессы Коган "представляет угрозу безопасности страны". От неё потребовали покинуть Россию в течение двух недель.

5 декабря Коган решение обжаловала. Дата рассмотрения иска в Коптевском районном суде пока не назначена.

В защиту Коган с открытым письмом выступили более 30 представителей правозащитных организаций и членов президентского Совета по правам человека. 9 декабря Европейская служба внешних связей призвала российское руководство пересмотреть аннулирование Коган вида на жительство, назвав принятую в отношении неё меру последним из свидетельств давления на гражданское общество в России.

"Правовая инициатива" действует с 2000 года. Проект занимается защитой жертв нарушений прав человека, связанных с вооруженными конфликтами, пытками и гендерным насилием на территории бывшего Советского Союза.