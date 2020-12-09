В ЕС призвали пересмотреть решение по высылке из России Ванессы Коган

Европейская служба внешних связей призвала власти России пересмотреть решение об аннулировании вида на жительство в России гражданке США, директору правозащитного проекта "Правовая инициатива" Ванессе Коган.

В заявлении на сайте европейской службы решение в отношении Коган названо последним из свидетельств давления на правозащитников и гражданское общество в России. "Исходя из стандартов Совета Европы, которые обязывают государства обеспечивать приемлемую среду для работы правозащитников, мы призываем российское руководство пересмотреть решение и позволить госпоже Коган продолжить её деятельность в полном объёме", - говорится в тексте.

Одновременно в ЕС подчеркивают, что "Правовая инициатива" - весьма известная правозащитная организация, работающая в России с 2000-го года и оказывающая содействие в ситуациях, связанных с военными конфликтами, пытками, жалобами на гендерное насилие на Северном Кавказе, а также регулярно представляет интересы заявителей в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Помимо этого, Европейская служба внешних связей выразила обеспокоенность готовящимися в России поправками в законодательство об иностранных НКО и НКО, признанных "иностранными агентами". В частности, упоминается внесённый в Госдуму 10 ноября правительственный законопроект, который предусматривает признание НКО иноагентом в случае получения некоммерческой организацией финансирования от российского юридического лица, конечным владельцем которого указаны иностранцы.

Среди прочего упоминаются и поправки, предложенные на рассмотрение Госдумы 18 ноября. Согласно им, о кандидате, признанном иноагентом или связанном организацией-иноагентом, в избирательных бюллетенях и агитматериалах должно содержаться соответствующее указание.

"Европейский союз обеспокоен возможными изменениями, направленными на расширение и без того проблемного законодательства об иностранных агентах…Это еще больше ужесточит ограничения на реализацию основных свобод в России", - считают в дипломатической службе ЕС.

О том, что МВД России аннулировало вид на жительство Ванессы Коган, стало известно 2 декабря. В столичном Главном управлении МВД Коган заявили, что в выдаче российского паспорта ей отказано, и что она представляет угрозу безопасности страны. От неё потребовали покинуть Россию в течение двух недель.

В защиту Коган, живущей в России 11 лет, с открытым письмом выступили более 30 представителей правозащитных организаций и членов президентского Совета по правам человека.