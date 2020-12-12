Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса о пересмотре итогов президентских выборов, который поддержали 17 республиканских штатов и президент Дональд Трамп. Суд решил, что у Техаса нет достаточных оснований для пересмотра процедуры голосования в других штатах. За решение проголосвали 7 из 9 судей, в том числе все трое, назначенных Трампом.

Истцы требовали признать недействительными результаты выборов в "спорных штатах" - Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании и аннулировать голоса 62 членов коллегии выборщиков от них. Республиканцы утверждают, что на результаты выборов там могли оказать влияние масштабные фальсификации из-за массового голосования по почте, использованного из-за эпидемии коронавируса нового типа.

Во всех четырёх штатах, согласно итогам подсчёта голосов, победил демократ Джо Байден. Если бы результаты выборов там были заблокированы, он бы не имел большинства в коллегии выборщиков, которая должна официально избрать нового президента США 14 декабря. Байден должен получить 306 голосов выборщиков, что достаточно для избрания президентом, Трамп – 232.