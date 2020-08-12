В Гонконге освобождён под залог оппозиционный издатель Джимми Лай

Один из организаторов протестного движения в Гонконге против влияния Пекина, медимагнат Джимми Лай, арестованный по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, был освобожден под залог. Об этом сегодня сообщила гонконгская газета South China Morning Post. На тех же условиях был освобожден и ряд других активистов.

На выходе из полицейского участка Лая встречали десятки сторонников демократического движения Гонконга.

Джимми Лай и ещё семь человек, в том числе двое сыновей бизнесмена и два топ-менеджера, возглавляемой им корпорации, были арестованы 10 августа по подозрению в нарушении недавно принятого в Китае закона о безопасности. За его нарушение может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

Медиамагната подозревают в "сговоре с иностранным государством, произнесении крамольных речей и мошенническом заговоре".