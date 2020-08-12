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В Гонконге освобождён под залог оппозиционный издатель Джимми Лай

Джимми Лай

Один из организаторов протестного движения в Гонконге против влияния Пекина, медимагнат Джимми Лай, арестованный по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, был освобожден под залог. Об этом сегодня сообщила гонконгская газета South China Morning Post. На тех же условиях был освобожден и ряд других активистов.

На выходе из полицейского участка Лая встречали десятки сторонников демократического движения Гонконга.

Джимми Лай и ещё семь человек, в том числе двое сыновей бизнесмена и два топ-менеджера, возглавляемой им корпорации, были арестованы 10 августа по подозрению в нарушении недавно принятого в Китае закона о безопасности. За его нарушение может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

Медиамагната подозревают в "сговоре с иностранным государством, произнесении крамольных речей и мошенническом заговоре".

  • Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяет на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.
  • Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.

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