В Минске впервые с августа во время протеста работали интернет и метро

В воскресенье в нескольких городах Беларуси вновь прошли акции протеста против режима Александра Лукашенко. По данным местного правозащитного центра "Весна", на них задержаны около двухсот человек, большинство из них - в Минске.
Отмечается, что впервые с августа, когда начались протесты, власти не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро в центре Минска. Судя по многочисленным видео, опубликованным телеграм-каналом Nexta, число участников воскресных акций, которые поначалу собирали несколько сотен тысяч человек, существенно снизилось. Репортаж Белорусской службы Радио Свобода:
Устроители четвёртое воскресенье подряд не называют точки сбора протестующих, делая ставку на самоорганизацию граждан. В итоге минчане собирались группами на окраинах города. В центре же дежурили несколько тысяч сотрудников милиции и спецназа, которые, как сообщают очевидцы, задерживали всех людей с оппозиционной атрибутикой.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников милиции и КГБ.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
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