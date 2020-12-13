В Минске впервые с августа во время протеста работали интернет и метро

В воскресенье в нескольких городах Беларуси вновь прошли акции протеста против режима Александра Лукашенко. По данным местного правозащитного центра "Весна", на них задержаны около двухсот человек, большинство из них - в Минске.

Отмечается, что впервые с августа, когда начались протесты, власти не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро в центре Минска. Судя по многочисленным видео, опубликованным телеграм-каналом Nexta, число участников воскресных акций, которые поначалу собирали несколько сотен тысяч человек, существенно снизилось. Репортаж Белорусской службы Радио Свобода:

Устроители четвёртое воскресенье подряд не называют точки сбора протестующих, делая ставку на самоорганизацию граждан. В итоге минчане собирались группами на окраинах города. В центре же дежурили несколько тысяч сотрудников милиции и спецназа, которые, как сообщают очевидцы, задерживали всех людей с оппозиционной атрибутикой.