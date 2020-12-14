Рогозин про запуск "Ангары": "Она летает, чёрт возьми!!!"

Воздушно-космические войска России в понедельник запустили тяжелую ракету-носитель "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк". Ракета несёт на себе макет полезной нагрузки. В Минобороны заявили, что предстартовые операции и старт "Ангары" прошли в штатном режиме.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск ракеты на своей странице в твиттере словам: "Она летает, чёрт возьми!!!". Издание "Медуза" обратило внимание, что похожим образом в 2018 году американский предприниматель Илон Маск прокомментировал первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy: "Чёрт возьми, эта штука взлетела!"

Это второй в истории запуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". По первоначальным планам, он должен был состояться ещё в 2016 году. Первый запуск состоялся в декабря 2014 года также с космодрома "Плесецк". Роскосмос утверждает, что новые ракеты используют экологически чистые компоненты топлива.

В госкорпорации считают "Ангару" перспективной замене "Протону-М". В отличие от последних, которые запускаются только с космодрома Байконур в Казахстане, "Ангара" может стартовать и с других площадок, расположенных уже на территории России. Сообщалось о начале серийного производства ракеты в 2023 году. "Ангара", как утверждается, будет использоваться для вывода на земную орбиту как военного, так и научного оборудования.